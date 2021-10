Luka Dončičiui iki trigubo dublio pritrūko kruopelytės, „Mavericks“ šventė pergalę Toronte

Teksaso valstijos ekipa svečiuose 103:95 (18:25, 27:26, 29:21, 29:23) įveikė Toronto „Raptors“ (1/2) krepšininkus.

39 minutes žaidęs L.Dončičius buvo arti trigubo dublio – pritrūko tik vieno atkovoto kamuolio. Slovėnas pelnė 27 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

Aikštės šeimininkai šias rungtynes pradėjo atkarpa 16-2 ir iškart sudavė smūgį oponentams.

