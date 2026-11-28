Žaidėjai, treneriai, teisėjai, klubų vadovai, partneriai, sirgalių atstovai ir kiti bendruomenės nariai susirinko pagerbti tų, kurie 2026-aisiais paliko ryškiausią pėdsaką Lietuvos krepšinyje. Tiek gyvai susirinkusių svečių, tiek per BTV šventę stebėjusių žiūrovų laukė įspūdingas šou.
Muzikinę vakaro programą kūrė Monika Liu, Justinas Jarutis, Aistė ir „Lietuvos balso“ atlikėjai. Ceremoniją vedė Vaidas Leliuga ir Nombeko Augustė.
Šiemet buvo įteikta trylika apdovanojimų – už pasiekimus aikštelėje ir už jos ribų, o vakarą vainikavo du istoriniai įvertinimai.
Metų proveržio titulą pelnė „Hipocredit“ krepšininkas Lukas Kreišmontas. Jis daugiau nei dvigubai padidino naudingumą (nuo 7,1 iki 14,6 balo) ir atvedė komandą iki atkrintamųjų, kai didelę dalį sezono tuo niekas netikėjo.
Tarpsezonio darbų nominacija atiteko „Šiaulių“ klubui, kuris išsaugojo komandos branduolį bei vyriausiąjį trenerį ir po keliolikos metų pertraukos sugrįžo į Europos taurę. Statulėlę atsiėmė klubo direktorius Artūras Nacickas.
Metų iniciatyva pripažinta Vilniaus „Ryto“ socialinė kampanija „Together Against All“. Ji kalbėjo apie opią naktinio gyvenimo problemą – prievartavimo narkotikų įbėrimą į gėrimus ir seksualinės prievartos prevenciją.
„Turime pažadą, kad esame miesto veidas, turime kelti bėdas ar klausimus, kurie yra nepatogūs, tai mūsų pareiga. Visada sieksime pergalių aikštelėje, bet nenustosime atkreipti dėmesio ir į tokias problemas“, – teigė apdovanojimą atsiėmęs klubo generalinis direktorius Martynas Giga.
Įkvepiančiu žaidėju išrinktas Ąžuolas Tubelis. Debiutiniame sezone „Žalgiryje“ jis pateko į simbolinį lygos penketą, tapo finalo serijos MVP ir nepamainomu Lietuvos rinktinės ramsčiu.
„Matyti, kad maži vaikai jau lygiuojasi į mane – tai labai smagu“, – sakė Ą. Tubelis.
Metų palaikymo apdovanojimas atiteko Gargždų sirgaliams, pavertusiems naująją savo areną tikra tvirtove. Statulėlę jų vardu atsiėmė klubo direktorius Martynas Klevinis.
Už ilgametę partnerystę pagerbta „Betsson“: šiemet su lyga skaičiuojamas jau dešimtas bendras sezonas.
Už drąsią komunikaciją apdovanotas Utenos „Juventus“ treneris Laimonas Eglinskas. Specialistas ne sykį pasisakė ambicingai ir skambiai, o savo žodžius jis įrodė ir darbais – tuo buvo galima įsitikinti ketvirtfinalio serijoje su „Rytu“.
„Savo žodžių tikrai nesigailiu. Viskas yra labai lengva, kai už nugaros stovi mano žaidėjai, klubas. Už tuos žodžius nėra sunku atsakyti“ – teigė L. Eglinskas.
Metų treneriu išrinktas Tomas Masiulis, kurio vadovaujamas „Žalgiris“ Lietuvoje nepralaimėjo jau daugiau nei metus. Apdovanojimą atsiėmė trenerių štabo narys Žygimantas Janavičius.
Metų balsu tapo komentatorius Rokas Grajauskas, kurio emocijos kiekvieną transliaciją paverčia reginiu.
Metų teisėjo laurai atiteko Artūrui Šukiui, išsiskyrusiam ramybe ir užtikrintumu karščiausiose lygos dvikovose.
Metų vadybininku pripažintas „Žalgirio“ vadovas Paulius Jankūnas, kurio vadovaujamas klubas į Lietuvą susigrąžino tebedominuojantį Joną Valančiūną. Apdovanojimą atsiėmė sporto direktorius Gediminas Navickas.
LKL legenda tapo Artūras Milaknis, kurio CV puošia nuostabūs įrašai – daugiausiai tritaškių lygos istorijoje pataikęs žaidėjas (940), dešimties LKL titulų savininkas ir 2015 m. finalo MVP. Tarp oficialiai tokio pripažinimo sulaukusių vardų anksčiau jau buvo atsidūrę P. Jankūnas, Mindaugas Lukauskis, Antanas Sireika, Artūras Jomantas bei Jonas Kazlauskas.
„Kažkiek prisiminimai jau buvo sugulę, tas etapas primirštas. Kažkiek sužadino prisiminimus, suvirpino širdį. Esu dėkojęs nuo pat pradžių – didžiausias ačiū tėveliams, šeimai, kuri kentė visus tuos metus, treniruotes. Pats didžiausias kelias nueitas dėka „Žalgirio“ – patikėjo, suteikė šansą, turėjo kantrybės. Dabartinis legendos statusas – jų dėka“, – sakė A. Milaknis.
Vakaro kulminacija „LKL GALA by Xiaomi 2026“ ceremonijoje tapo specialus „LKL Legacy“ apdovanojimas. Jis įteiktas Šarūnui Marčiulioniui – žmogui, kurio iniciatyva 1993 m. buvo įkurta Lietuvos krepšinio lyga. Olimpinis prizininkas, vienas pirmųjų europiečių NBA ir krepšinio akademijos įkūrėjas padėjo pamatus, ant kurių lyga stovi iki šiol.
Šis apdovanojimas įteiktas pirmą kartą. Jis skirtas asmenybei, kurios indėlis turėjo istorinę reikšmę lygos raidai. Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje susirinkę svečiai Š. Marčiulionį sutiko atsistoję ir ilgais plojimais.
Kai 1993-aisiais Lietuva dar tik kūrė nepriklausomos valstybės pagrindus, Š. Marčiulionis jau matė, kad šaliai reikia savo profesionalios krepšinio lygos. Būtent jo iniciatyva ir pastangomis gimė LKL, o jis pats tapo pirmuoju jos prezidentu. Per daugiau nei tris dešimtmečius jo idėja virto vienu stipriausių nacionalinių čempionatų Europoje. Šioje lygoje užaugo ne viena Lietuvos rinktinės žvaigždė.
Lietuvos krepšiniui Š. Marčiulionis nusipelnė ne tik kaip lygos įkūrėjas. Su Lietuvos rinktine jis iškovojo olimpinę bronzą Barselonoje ir Atlantoje, o 1995 m. Europos čempionate tapo vicečempionu ir naudingiausiu turnyro žaidėju. Golden State „Warriors“ ekipoje jis tapo vienu pirmųjų europiečių NBA ir atvėrė duris kitiems žemyno krepšininkams. 1992-aisiais jis padėjo surinkti lėšų istorinei Lietuvos rinktinės kelionei į Barselonos olimpines žaidynes.
Vėliau Š. Marčiulionis ėmėsi ir Šiaurės Europos krepšinio lygos (NEBL) kūrimo, o jo Vilniuje įkurtoje krepšinio akademijoje užaugo ne viena jaunųjų krepšininkų karta. Jo nuopelnai įvertinti ir tarptautiniu mastu: jis įrašytas į Naismith krepšinio šlovės muziejų ir FIBA šlovės muziejų.
„LKL Legacy“ apdovanojimas – padėka žmogui, be kurio Lietuvos krepšinio lyga, kokią pažįstame šiandien, galbūt niekada nebūtų gimusi.
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