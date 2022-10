„Liverpool“ skriaudiku „Premier“ lygoje tapo klubui šešerius metus priklausęs nigerietis

Klampiame pirmajame rungtynių kėlinyje abi komandos nedemonstravo kokybiško futbolo puolime. Nors kamuolio kontrolę 73 proc. laiko savo rankose turėjo „Liverpool“, tačiau į vartų plotą daugiau smūgių atliko aikštės šeimininkai (3). Tuo tarpu Jurgeno Kloppo auklėtiniai į vartus smūgiavos vos du kartus.

Įdomų tai, kad vienintelį rungtynių įvartį 55-ą minutę pelnęs nigerietis Taiwo Awoniyi, net šešerius metus priklausė „Liverpool“ klubui. Per tą laiką puolėjas net 7 kartus buvo išnuomotas skirtingiems klubams, bet taip nė karto ir nesužaidė pagrindinėje „raudonųjų“ sudėtyje. Su „Liverpool“ sutartį puolėjas pasirašė kai šiam buvo 18-a metų, o vietos pagrindinėje J. Kloppo sudėtyje neužsitarnavo dėl darbo etikos trūkumo.

Nigerian striker Taiwo Awoniyi was never given the opportunity to prove himself for Liverpool, not even once before he was finally sold last season to Union Berlin.

Today he’s scored a goal against them, more than he ever played for them. GLORY 🇳🇬 pic.twitter.com/bTfzqMo06x