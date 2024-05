Liūdnas brito likimas: nokautą patyręs 29-erių boksininkas ligoninėje neišgyveno

Vidutinio svorio kategorijos kovotojas sekmadienį debiutavo profesionaliame ringe Londone ir jo metu patyrė nokautą.

Šešių raundų kovoje portugalas Malamas Varela ketvirtajame raunde sudavė Sh.Lawalui galingą smūgį, po kurio kovotojui buvo nedelsiant suteikta medicininė pagalba.

Some devastating news to bring you tonight...



Boxer Sherif Lawal has sadly passed away following his professional debut in Harlow last night.



Our thoughts and condolences go out to Sherif's family and close friends.



Rest in peace 🌹 pic.twitter.com/ex0ol8yFp8