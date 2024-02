O. Usyko vadybininkas Egis Klimas pranešė, kad T. Fury treniruotėje susižeidė ir jam atsivėrė kirstinė žaizda, kuriai prireikė siūlių.

Skelbiama, kad T.Fury sugyti prireiks kelių mėnesių.

E. Klimas teigė, kad T. Fury bandė surasti O. Usykui kitą varžovą, tačiau kol kas nesėkmingai.

‼️ Tyson Fury vs Oleksandr Usyk has been POSTPONED and will not take place on Feb 17th because Fury has suffered a cut in sparring today.