„Lions“ papildė G lygos čempionas

Prie Didžiosios Britanijos klubo prisijungė 32 metų 185 cm ūgio Chassonas Randle‘as. Amerikietis atvyksta iš Ruandos komandos, kurioje pradėjo šį sezoną.
Pernai Ch.Randle‘as rungtyniavo G lygoje ir su „Stockton Kings“ šiemet tapo čempionu. 2023–2024 m. sezone gynėjas su Mindaugu Kuzminsku gynė Atėnų AEK garbę.
G lygoje Ch.Randle‘o statistika siekė 8,6 taško, 2,1 atkovoto kamuolio ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo per 22 minutes. AEK sudėtyje FIBA Čempionų lygoje jis fiksavo 11,4 taško, 2,9 sugriebto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 10,8 naudingumo balo vidurkius per 25 minutes.
„Lions“ pralaimėjo pirmąsias dvejas Europos taurės rungtynes, o trečiąsias žais ketvirtadienį vakare su Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“.
