Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Lions“ papildė G lygos čempionas

2025-10-16 13:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 13:21

Tautvydo Sabonio treniruojama ir Karolio Lukošiūno atstovaujama Londono „Lions“ ekipa sulaukė papildymo gynėjų grandyje.

Ch.Randle&#039;as papildė Londono ekipą (FIBA nuotr.)

Tautvydo Sabonio treniruojama ir Karolio Lukošiūno atstovaujama Londono „Lions“ ekipa sulaukė papildymo gynėjų grandyje.

REKLAMA
0

Prie Didžiosios Britanijos klubo prisijungė 32 metų 185 cm ūgio Chassonas Randle‘as. Amerikietis atvyksta iš Ruandos komandos, kurioje pradėjo šį sezoną.

Pernai Ch.Randle‘as rungtyniavo G lygoje ir su „Stockton Kings“ šiemet tapo čempionu. 2023–2024 m. sezone gynėjas su Mindaugu Kuzminsku gynė Atėnų AEK garbę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

G lygoje Ch.Randle‘o statistika siekė 8,6 taško, 2,1 atkovoto kamuolio ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo per 22 minutes. AEK sudėtyje FIBA Čempionų lygoje jis fiksavo 11,4 taško, 2,9 sugriebto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 10,8 naudingumo balo vidurkius per 25 minutes.

„Lions“ pralaimėjo pirmąsias dvejas Europos taurės rungtynes, o trečiąsias žais ketvirtadienį vakare su Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų