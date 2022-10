Likus vienai dienai Maroko ralyje lietuviai išlieka tarp lyderių

Šiame greičio ruože buvo daug ilgų tiesiųjų, kur sportininkai galėjo važiuoti maksimaliu greičiu, tačiau jas keitė akmenys, didelės uolos ir upės vagos, todėl atsipalaiduoti nebuvo kada.

Laisvydas Kancius – saugiai podiumo link

Laisvydas Kancius šiandien pravažiavo kuo saugiau. Jo tikslas – išlaikyti trečią vietą bendroje įskaitoje, todėl šiandien lietuviui svarbiausia buvo atsilaikyti.

„Pavyti lyderių negaliu, laiko skirtumai dideli, prarasti trečią vietą irgi nenoriu, bet mano pranašumas prieš konkurentą už manęs irgi yra pakankamas, todėl kad ir prarasiu vieną kitą minutę, tai iš esmės nieko nereiškia. Galvojau, atsipalaiduosiu, bus greitas, bet nesunkus greičio ruožas. Deja, taip neįvyko – daug vietų buvo, kur galima baigti lenktynes. Paskutinius šimtą kilometrų jau apie nieką daugiau negalvojau, tik laukiau kada gi bus tas finišas,“ – po greičio ruožo sakė L. Kancius.

Anot Laisvydo, šiandien nors ir daug tiesiųjų, bet atsipalaiduoti nebuvo kada. Tik vienoje vietoje kone penkiolika kilometrų teko spausti akseleratorių iki dugno, nes buvo viena ilga tiesioji. Tačiau suklysti irgi buvo kur.

REKLAMA

Šiandien preliminariai Laisvydas Kancius užėmė penktą vietą savo klasėje ir likus vienam, paskutiniajam greičio ruožui užtikrintai žengia trečioje vietoje bendroje įskaitoje.

Rokas Baciuška finišavo be didesnių problemų

Rokas Baciuška šiandien finišavo be didesnių problemų ir vėl su viena navigacijos klaida, kainavusia keletą minučių, tačiau be techninių bėdų ir be prakirstų padangų.

„Šiandien buvo labai greitas greičio ruožas, bet buvo ir nemažai vietų, kur galima palikti ratus. Sudėtingesnėse vietose sąmoningai truputį mažinau tempą, geriau šiek tiek lėčiau pravažiuoti, bet be klaidų. Dabar man svarbiausia yra bendra įskaita. Kol kas pirmaujame. O jeigu greičio ruože finišuosiu antras ar trečias – neturi didelės reikšmės,“ – po finišo sakė Rokas Baciuška.

REKLAMA

REKLAMA

Pagrindiniai Roko konkurentai šiandien buvo už jį greitesni – amerikietis Austin Jones Roką aplenkė 20 sekundžių, o lenkas M. Goczal – penkiomis minutėmis. Jis ir laimėjo greičio ruožą. Tačiau bendroje įskaitoje Rokas Baciuška pirmauja.

Iki lenktynių finišo liko vienas greičio ruožas. Rytoj sportininkai iš Tantano turės įveikti 290 km iki Agadiro, kur ir finišuos.