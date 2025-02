Lietuvos vyrų tinklinio čempionate tęsiasi VU pergalių serija

Šeštadienį VU tinklininkai sostinės derbyje 3-0 (25:23, 25:17, 25:19) įveikė „Vilnius Tech“ ekipą.

Nugalėtojams 14 taškų pelnė Robertas Juchnevičius, 11 – Andžejus Savostenokas, 9 – Artūras Vasiljevas.

„Vilnius Tech“ gretose 11 taškų surinko Tautvydas Pranys, po 10 – Laurynas Galdikas ir Vilius Rimkevičius.

„Turime stiprią komandą, daug patirties, turime iš ko mokintis. Esame gerai susižaidę ir šįkart patirtis buvo lemiamas veiksnys“, - sakė VU žaidėjas Rapolas Gilys.

„Vilnius Tech“ treneris Radoslavas Adamovičius prieš keletą dienų šventė savo 40-ąjį gimtadienį, bet auklėtiniai jam laimėjimo neįteikė.

„Žinoma, kad geriausia dovana yra pergalė, bet ne visada taip pavyksta. VU sužaidė labai gerai ir tvarkingai. Žaidžiant namuose turėjome išmušti varžovus iš padavimo, kad jų puolėjai negalėtų dirbti savo darbo, bet mes šito šiandien neįvykdėme. Pirmajame sete ilgai pirmavome, bet po to tiesiog sulūžome psichologiškai“, - pabrėžė R. Adamovičius.

Sekmadienį VU komanda namuose 3-0 (25:18, 25:18, 28:26) pranoko artimiausią persekiotoją Marijampolės „Sūduvą“.

Vilniečiams 19 taškų pelnė A. Savostenokas, 8 – Albertas Tomaševičius. Marijampoliečių gretose 11 taškų surinko Algirdas Naučius, 10 – Augustinas Želvys.

„Stengėmės nenuvertinti varžovų ir išlaikyti koncentraciją ir tas puikiai pavyko. Buvo geras priėmimas, užtvara. Trečiajame sete žaidėjams buvo padalintas laikas ir todėl buvo sunkiau“, - teigė VU tinklininkas Ignas Šlaustas.

„Mums trūko kai kurių žaidėjų, todėl ne visi žaidė savo įprastose pozicijoje. Be to, VU komanda yra tikrai labai stipri. Be to, VU salėje žaidžiant buvo šiokių tokių niuansų – saulės spinduliai buvo labai aštrūs“, - šypsojosi „Sūduvos“ žaidėjas Algirdas Naučius.

Marijampolės klubas savaitgalį taip pat neliko tuščiomis, nes savo aikštėje 3-1 (25:15, 20:25, 25:17, 25:20) įveikė Raseinių „Lūšies Volley“ komandą.

„Sūduvai“ po 16 taškų surinko Valentinas Lekavičius ir Armandas Bielskus, 13 – A. Naučius. Raseinių ekipoje rezultatyviausiai žaidė Aurimas Dyglys (19 tšk.) bei Justinas Laurinavičius (13 tšk.).

„Atėjome nusiteikę šiek tiek lengvesnėms rungtynėms, bet varžovai parodė, kad gali kabintis į žaidimą. Paleidome antrą setą, bet po to susiėmėme ir uždarėme rungtynes 3-1. Atsipalaidavimas rungtynių pradžioje lėmė chaotišką žaidimą“, - kalbėjo „Sūduvos“ lyderis V. Lekavičius.

„Lūšies Volley“ narys J. Laurinavičius prisipažino, kad rungtynių pradžioje raseiniškiams trūko susikaupimo, o pademonstruotas charakteris leido laimėti antrą setą. Pasak jo, vėliau koją jiems pakišdavo trumpos nesėkmingos atkarpos, po kurių nepavykdavo atsitiesti. Video: https://www.youtube.com/live/6LlCYQzJtAY

Kitose savaitgalio rungtynėse Alytaus „Ultra“ klubas svečiuose 3-1 (25:23, 25:18, 23:25, 25:18) pranoko Vilniaus rajono sporto centrą.

Visas aštuonerias rungtynes laimėjusi VU komanda turi 24 taškus. Antrąją vietą užima „Sūduva“ (18 tšk.), trečiąją – „Vilnius Tech“ (12 tšk.).

Kitą savaitgalį vyks dar ketverios „Meistro kodo“ Lietuvos vyrų tinklinio čempionato rungtynės. Šeštadienį 13 val. VU žais su „Lūšimi Volley“, o 17 val. „Vilnius Tech“ priims „Ultra“ ekipą. Sekmadienį 13 val. Vilniaus rajono sporto centras susitiks su VU, o 15 val. Alytuje įvyks „Ultra“ ir „Sūduvos“ akistata.

Latvijos-Lietuvos tinklinio lygos lyderių grupės rungtynėse Gargždų „Amber Volley“ tinklininkai išvykoje 2-3 (25:19, 29:31, 25:23, 19:25, 8:15) nusileido „Piejūra-MSG“ ekipai. Tai buvo pirmasis Lietuvos ekipos pralaimėjimas latviams šiame sezone.