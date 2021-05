Lietuvos vyrų plaukimo rinktinė liko už finalo borto

Lietuviai Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Deividas Margevičius ir Simonas Bilis antrajame kombinuotos estafetės 4x100 m atrankos plaukime finišavo ketvirti (3:35.48 min.). Galutinėje įskaitoje lietuviai užėmė 9-ą vietą ir liko per 0.48 sek. nuo finalinio aštuoneto.

Plaukimą nugara prisiminti turėjęs D.Rapšys savo etapą baigė per 55.14 sek. Krūtine plaukęs A.Šidlauskas finišavo per 59.23 sek., D.Margevičius 100 m peteliške nuplaukė per 52.29 sek., o S.Bilis laisvuoju stiliumi estafetę baigė per 48.82 sek.

Lietuvos rekordas šioje rungtyje siekia 3 min. 33.70 sek. Beje, būtent šioje esfafetėje lietuviai startuos ir Tokijo olimpiadoje.

Atranką laimėjo britų kvartetas (3:32.48). Antri buvo prancūzai (3:32.50), treti – italai (3:33.47).