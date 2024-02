Lietuvos šaulys tapo Azijos čempionu

„Įspūdis fantastiškas. Nuostabiai surengtos varžybos, ypač Tailando „Grand Prix“. Atmosfera sunkiai žodžiais nusakoma – visi šypsosi, padeda, džiaugiasi, dėkoja. Esu laimingas, dalyvavęs tose varžybose. Dalyvauti jose nusprendžiau pats, pamanęs, kad dar neturiu jokio Azijos titulo“, – sakė V. Grybė, Lietuvoje vadovaujantis šaudymo akademijai „VG Shooting Academy“.

Sausio 24-25 dienomis V. Grybė drauge su kitu Lietuvos atstovu Eriku Bolšakovu dalyvavo penktajame Azijos sportingo čempionate netoli Bankoko, į kurį susirinko 170 šaulių iš 22 pasaulio valstybių. V. Grybė, per dvi dienas numušęs 184 iš 200 taikinių, iškovojo pirmąją Azijos čempionato vietą senjorų kategorijoje, o absoliučioje įskaitoje užėmė penktąją vietą.

E. Bolšakovas, surinkęs 171 tašką, užėmė 51-ąją vietą.

Sportingo rungties dalyviai šaudo į skriejančius taikinius įvairaus reljefo teritorijoje, skrydžių trajektorijos bei atstumai neribojami, o taikinio skrydis šauliui parodomas tik vieną kartą, treniruočių nebūna. Tai – ypač sudėtinga rungtis, nes taikinio laukiama neprisidėjus ginklo, o taikytis galima pradėti tik pamačius skriejantį taikinį.

„Taikiniai buvo sudėtingi – ir džiunglėse, ir karjere. Fantastinės vietos. Taikinius kūrė britas Jamesas Peckhamas, puikiai žinomas tarptautinėje šaulių bendruomenėje“, –sakė V. Grybė.

Po dviejų dienų Lietuvos šauliai startavo šeštajame Azijos čempionate pagal FITASC „Compak Sporting“ taisykles. Šioje rungtyje šaudoma į skriejančius taikinius tam pritaikytose aikštelėse, kai vienoje linijoje 3–5 metrų atstumu išsidėstę penkios šaudymo vietos, apie kurias sustatytos 6 taikinių mėtymo mašinėlės.

Šiame Azijos čempionate senjorų įskaitoje V. Grybė užėmė šeštąją vietą, o bendroje įskaitoje buvo 28-as. E. Bolšakovas bendroje įskaitoje užėmė 89-ąją vietą.

Dar po kelių dienų abu lietuviai iškeliavo į Tailando šiaurėje esantį Čiangmajų. Ten vyko Tailando Didžiojo prizo varžybos pagal „Compak Sporting“ taisykles. Turnyrą organizavo Tailando princas Ticompornas Yugala, dalyvavęs jame ir pats.

„Varžybos vyko džiunglėse. Tai pačios nuoširdžiausios varžybos, kuriose teko dalyvauti. Gaivus kalnų oras, draugiška atmosfera ir puikus maistas ne vieną šaulį privers sugrįžti į šią jaukią šaudyklą“, – sakė V. Grybė.

Per dvi dienas surinkęs 195 taškus, vilnietis buvo per plauką nuo absoliutaus nugalėtojo titulo. Prizines vietas teko aiškintis per papildomą šūvių seriją, kurios metu V. Grybė numušė 23 iš 25 taikinių. Prieš tai Azijos sportingo čempionatą laimėjęs Kipro šaulys Lefkios Miltiadous pataikė 24 kartus. Nugalėtoju tapo lenkas Remigiuszas Wlodarchykas, numušęs visus taikinius. Tačiau iš princo rankų V. Grybė gavo ne tik bronzos medalį, tačiau ir aukso – kaip senjorų įskaitos nugalėtojas.

Drauge su šiomis varžybomis vyko ir finalinis FITASC „Beretta Cup“ etapas. V. Grybė užėmė pirmąją vietą „Beretta Cup“ senjorų varžybose ir užėmė ketvirtąją bendroje įskaitoje.

E. Bolšakovas, surinkęs 137 taškus, užėmė 44-ąją Tailando „Grand Prix“ vietą tarp 70-ies dalyvių iš 21 valstybės.

„Tai – labai reikšmingi laimėjimai Lietuvos šaudymo į skriejančius taikinius sporte ir tiesiog puikus šių metų sezono startas tarptautinėje arenoje. Aukšti Virgilijaus rezultatai ir pergalių gausa varžybose Azijoje ne vieną kartą leido ant pakylos išgirsti Lietuvos vardą, labai tuo didžiuojamės!“, – sakė Lietuvos sportingo federacijos prezidentas Laurynas Jucius.

Abu Azijos varžybose dalyvavę lietuviai priklauso Lietuvos sportingo federacijai, vienijančiai beveik 300 šaulių į skriejančius taikinius.

Šaudymas į skriejančius taikinius, dar vadinamas šaudymu į molinius balandžius, susideda iš įvairių rungčių, kai į specialiais aparatais paleistus taikinius, pagamintus iš trapios ekologiškos medžiagos, yra šaudoma lygiavamzdžiu šautuvu, užtaisytu smulkiais šratais. Šis sportas yra labai demokratiškas, šaulių amžiaus diapazonas labai platus – nuo 12 metų vaikų iki meistrų, kurie yra perkopę 75 metus.

Savo ruožtu Lietuvos didžiojo prizo varžybos pagal „Compak Sporting” taisykles vyks šių metų balandžio 20-21 dienomis Vilniuje.

„Tai bus vienos svarbiausių sezono varžybų Lietuvoje. Laukiame labai daug dalyvių iš visos Europos”, – sakė L.Jucius.