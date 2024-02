Gindamas tėvynę nuo okupantų žuvo dar vienas Ukrainos sportininkas

Šią liūdną žinią pranešė Ukrainos graikų-romėnų imtynių federacija. O. Bilokonas buvo Europos bei pasaulio trikovės čempionas.

Pranešama, kad 32-ejų vyras prie Ukrainos kariuomenės prisijungė 2023 metais.

2020 metais jis buvo pripažintas stipriausiu žmogumi Ukrainoje iki 95 kg svorio kategorijoje. Po metų pagerino jam ligi šiol priklausiusį šalies sunkvežimio tempimo rekordą.

World and European powerlifting champion Oleksandr Bilokon, 32, died in the war.



He was born in Bila Tserkva. In 2017, the athlete set a Ukrainian record for moving a tractor with a trailer filled with people.



After 3 years, Bilokon became a master of sports in heroic games.