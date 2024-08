Lietuvos istorijoje to dar nebuvo: Eimantui Stanioniui – pagrindinis WBA pasaulio čempiono diržas

Lietuvis dar 2022 m. balandį iškovojo WBA reguliarųjį pasaulio čempiono diržą. Nors E.Stanionis ir galėjo vadintis pasaulio čempionu, bet pagal WBA organizacijos subtilybes pagrindinis diržas (WBA Super) šioje svorio kategorijoje vis tiek priklausė T.Crawfordui.

Terence Crawford has now officially vacated his WBA welterweight world title, meaning Eimantas Stanionis has effectively been upgraded from 'regular' to full world champion. Crawford will move forwards as WBA super-welterweight world champion.

