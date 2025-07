Lietuvos buriuotojai Helsinkyje varžėsi prestižiniame dviviečių jachtų Europos čempionate

Dviviečių jachtų lenktynės – viena sudėtingiausių jūrinio buriavimo disciplinų, reikalaujanti ne tik sportinės formos, bet ir ypatingo pasirengimo, susiklausymo ir psichologinės ištvermės. Du žmonės valdo didelę jachtą nepertraukiamai net kelias paras, pasikeisdami budėjimais, be galimybės pailsėti krante. Šiemet orų sąlygos nepagailėjo išbandymų: stiprūs vėjai pirmosiomis dienomis, vėliau silpstantys gūsiai ir įtempta kova dėl kiekvieno taško reikalavo maksimalaus susikaupimo iki pat finišo.

Lietuvai šiemet čempionate atstovavo dvi įgulos – „Tegu“ (kapitonas Jurgis Janulionis, įgulos narys Antanas Marčelionis) startavo B grupėje, o „Samsara“ (kapitonas Rimantas Stropus, įgulos narys Raimondas Šiugždinis) – C grupėje. Abi komandos jau ne pirmą kartą gina šalies garbę tarptautinėse regatose ir pelnė pagarbą tiek tarp varžovų, tiek tarp sirgalių.

Jachta „Tegu“, kovojusi B grupėje, sėkmingai pradėjo varžybas, tačiau dėl medicininių priežasčių buvo priversta priimti sunkų sprendimą pasitraukti iš čempionato anksčiau laiko. Galutinėje įskaitoje įgula išsaugojo 8-ą vietą iš 12 komandų, surinkusi 23,5 taško.

„Laimei, visi sveiki, niekas nesužeistas, o jachta – tvarkinga. Šiuo metu esame pakeliui į Hanko. Ačiū visiems už palaikymą – tai daug reiškia“, – sirgalius ramino kapitonas Jurgis Janulionis.

Šioje grupėje triumfavo šeimininkai suomiai „Goodio“ (Kim Jaaskelainen, Turo Nummi), užtikrintai aplenkę konkurentus.

Kur kas sėkmingesnė buvo „Samsaros“ kelionė C grupėje. Po įtemptų ir varginančių lenktynių, per kurias lietuvių įgula demonstravo nepriekaištingą susiklausymą ir ištvermę, jie bendroje įskaitoje užėmė aukštą 6-ą vietą tarp 19 įgulų, surinkę 19,5 taško. Ilgoji distancija, trunkanti daugiau nei 50 valandų, pareikalavo iš buriuotojų ne tik fizinių jėgų, bet ir šalto proto sudėtingose navigacinėse situacijose. Kapitonas Rimantas Stropus ir įgulos narys Raimondas Šiugždinis šį iššūkį priėmė garbingai ir rezultatu aplenkė daugiau nei pusę varžovų. C grupėje čempionais tapo patyrę švedai „Garmin Team Pro4u“ (Patrik Forsgren, Emil Forsgren), nepalikę abejonių dėl savo pranašumo.

Nors šįkart lietuviai nelipo ant prizininkų pakylos, jų pasirodymas buvo įvertintas teigiamai. Dviviečių lenktynės — viena sunkiausių disciplinų, reikalaujanti iš buriuotojų daugiau nei įprastos jachtų regatos, todėl net išsilaikyti tarp lyderių grupės yra didelis pasiekimas. „Tegu“ parodė, kaip svarbu buriuojant prioritetą teikti žmonių sveikatai ir saugumui, o „Samsara“ įrodė, kad lietuviai gali rimtai konkuruoti su pajėgiausiais Baltijos šalių ir Skandinavijos buriuotojais.

Abi įgulos planuoja netrukus sugrįžti į Lietuvą ir, kaip patys sako, jau mąsto apie kitus startus bei naujus iššūkius kitose jūrose. Jų vardai neabejotinai dar skambės tarptautinėse regatose, o įgyta patirtis Helsinkyje taps tvirtu pamatu ateities sėkmei.