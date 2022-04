Lietuvių varžovai pasaulio ledo ritulio čempionate: ryškūs favoritai ir nustebinti galinčios rinktinės

Iki pirmenybių starto likus vos šešioms dienoms, siūlome pasižiūrėti į tai, su kokiais varžovais rinktinė kausis Liublianoje ir ko iš jų galima laukti Slovėnijoje.

Šeimininkai slovėnai – pagrindiniai favoritai grįžti į elitą

Prieš šį čempionatą turnyro šeimininkę Slovėniją galima laikyti rimčiausia kandidate užimti vieną iš dviejų pozicijų, leidžiančių kitą sezoną dalyvauti pasaulio čempionato elitiniame divizione. Net ir be didžiausios savo šalies ledo ritulio žvaigždės Anže Kopitaro ir į stipriausią planetos lygą siekiančio patekti talentingiausio jaunosios kartos žaidėjo Jano Drozgo, slovėnai šiam čempionatui surinko sudėtį, kuriai lengva klijuoti IA diviziono favoritų etiketę.

Pastaruosius du pasirodymus pasaulio čempionatuose slovėnai gali pavadinti itin nevykusiais: tiek ir 2018, tiek ir 2019 metais jie ne tik nepateko tarp dviejų stipriausių diviziono komandų, tačiau ir apskritai liko be medalių.

Įdomu, jog abu kartus koją slovėnams pakišo tragiškas čempionato startas: 2018 metais jie pralaimėjo pirmąsias dvi, o po metų – pirmąsias tris IA diviziono rungtynes, anksčiau laiko palaidodami visas viltis pakovoti dėl vietos elitiniame divizione.

Slovėnams didelį pranašumą gali suteikti ir namų sienos, o Liubliana šios šalies ledo ritulininkams turėtų būti įstrigusi tik su geriausiais prisiminimais: pastaruosius keturis kartus rengiant čempionatą gimtinėje Slovėnai džiaugėsi kelialapiu į elitinio diviziono kovas.

Dar vienu pranašumu slovėnai gali laikyti ir tarptautinių rungtynių patirtį. Jei dėl COVID-19 pandemijos pastaraisiais metais didžioji dalis IA diviziono dalyvių neturėjo galimybės surengti rimtų tarptautinių kovų, slovėnai praėjusį pasaulio čempioną pakeitė identiško grafiko turnyru gimtinėje, o viso sezono metu jie nuolatos vyksta į turnyrus, kuriuose jie sėkmingai varžosi ir su elitinio diviziono rinktinėmis.

Teigiamai Slovėnijos rinktinę turėtų įkvėpti ir pasiruošimo cikle iškovotos pergalės prieš dvi būsimas varžoves – Vengriją ir Rumuniją, o tortą ant vyšnios jų pasiruošimui uždės dvi savaitgalį laukiančios rungtynės su elitiniame pasaulio čempionate kovosiančiomis Italija ir Prancūzija.

Šansu pasinaudoti bandysianti Vengrija

Kaip ir Slovėnija, taip ir Vengrijos ledo ritulio rinktinė pastarąjį dešimtmetį yra išbandžiusi savo jėgas ir elitiniame pasaulio čempionato divizione, tačiau pastaruoju metu jai nepavyksta sugrįžti tarp stipriausių pasaulio ledo ritulio rinktinių.

Skirtingai nuo slovėnų, iš kurių buvo pastaraisiais metais buvo laukiama geresnių rezultatų, Vengrijos rinktinė pastaraisiais metais tapo ta komanda, kuri IA divizione dažniau ledą paleidžia nuleistomis galvomis po pralaimėjimų, nei džiaugiasi pergalėmis.

2019 metais vengrai buvo per žingsnį nuo iškritimo: juos išgelbėjo vienintelė iškovota pergalė prieš Lietuvą. Mūsų šalies atstovams lemiamomis tapusias rungtynes apsunkino ir turnyro tvarkaraštis: jei vengrai pasiruošti šiai dvikovai turėjo beveik dvi paras, tai lietuviai ant ledo lipo praėjus mažiau nei 18 valandų po itin sunkaus mūšio su Kazachstanu. Daugiau pergalių Kazachstane vengrai neiškovojo, o lietuviams net ir po triumfo prieš Pietų Korėją susilyginus taškais su vengrais žemesnę poziciją lėmė nepalankus tarpusavio rungtynių rezultatas.

Didžioji dalis Vengrijos rinktinės narių žaidžia gimtinėje: rinktinės stovykloje yra vos trys užsienyje rungtyniaujantys ledo ritulininkai, iš kurių išsiskiria Suomijos aukščiausioje lygoje žaidžiantis Balazsas Sebokas. Tiesa, pajėgiausi Vengrijos klubai varžosi Austrijos ir Slovakijos čempionate, tad didžioji dalis rinktinės kandidatų sezono metu žaidžia būtent šių šalių pirmenybėse.

Po praėjusio pasaulio čempionato vengrai demonstravo stabilius rezultatus. Visgi, nors jiems sėkmingai pavykdavo rinkti pergales rungtynėse, kuriose jie buvo favoritai, bet iš stipresnių varžovų pergalę vengrams pavyko išplėšti tik prieš Italiją. Panaši situacija kartojosi ir šių metų pasiruošimo etape: Vengrijos rinktinė dukart nugalėjo žemesniame divizione žaisiančią Ukrainą, bet nusileido būsimiems varžovams slovėnams.

Pokyčiai pasaulio čempionatų divizionuose, po kurių Austrija ir Prancūzija gavo kvietimą į elitinį divizioną, gerokai pagerino vengrų šansus iškovoti vietą pasaulio čempionate: prieš turnyrą geriau vertinamos tik slovėnų galimybės kilti aukštyn. Optimizmo jiems turėtų įkvėpti ir tas faktas, jog norint vietos elitiniame divizione jiems užteks įveikti tris pastaraisiais metais jau įveiktas komandas. Tiesa, rinktinės stovykloje vengrai sulaukė ir nemalonių naujienų: dėl traumos komandai nepadės pergalę prieš lietuvius 2019 metais nukalęs Istvanas Bartalis.

Turnyro tamsusis arkliukas - Pietų Korėja

Neabejotinai paslaptingiausia prieš būsimą pasaulio čempionatą Slovėnijoje yra Pietų Korėjos rinktinė. Dar 2018 metais elitiniame pasaulio čempionato divizione žaidusi rinktinė po metų Kazachstane buvo per tašką nuo sugrįžimo į aukščiausią ledo ritulio čempionatų lygmenį. Įdomu, jog būtent lietuviai užkirto Azijos atstovams kelią į elitinį divizioną: bent taškas rungtynėse su mūsų šalies atstovais korėjiečiams būtų garantavęs antrąją vietą ir dalyvavimą pasaulio čempionate, bet Lietuvos rinktinė varžovus paliko be taškų ir už elitinio diviziono borto.

Su 2018 metais Pietų Korėjoje vykusiomis žiemos olimpinėmis žaidynėmis siejamas šios šalies ledo ritulio pakilimas šiuo metu turės išbandyti naujus sunkumus. Korėjiečių gretose beveik nebeliko rinktinės lygį pakėlusių natūralizuotų kanadiečių ir amerikiečių, o situaciją dar labiau apsunkimo pandemija.

2004 metais įkurta ir stipriai prie Azijos šalių ledo ritulio žaidėjų lygio kilimo prisidėjusi Azijos ledo ritulio lyga pastaraisiais metais taip ir nebuvo surengta. To priežastis: skirtingos COVID-19 viruso reguliavimo taisyklės čempionato dalyvių šalyse. Dėl to Korėjos klubai sezono metu turėjo varžytis tarpusavyje, o bendras gimtosios šalies lygis tikrai nesiekė to, prie kurio korėjiečiai buvo pripratę Azijos lygoje.

Galimybe žaisti užsienyje pasinaudojo vos du Pietų Korėjos žaidėjai, kurie žaidė žemesnėse Švedijos ir JAV lygose, o likę žaidėjai grūmėsi vietinėje lygoje.

Keturi iš penkių rezultatyviausių 2019 metų pasaulio čempionato žaidėjų Pietų Korėjos gretose, padėjusių iškovoti bronzą, vyks ir į Slovėniją. Tiesa, trys iš jų, kartu su vieninteliu komandoje likusiu natūralizuotu kanadiečiu vartininku Mattu Doltonu, šįkart jau bus ir vyriausi Korėjos ledo ritulio rinktinės žaidėjai. Įvertinti tiek jų, tiek ir rinktinėje savo debiuto laukiančio jaunimo dabartinį lygį galimybes apsunkina ir tai, jog Korėjos lyga viešai nepateikia jokios statistikos.

Paskutinį kartą tarptautinėje erdvėje Pietų Korėjos rinktinė pasirodė 2021 metų rugpjūtį, trečiajame olimpinių žaidynių atrankos etape. Tuomet Azijos atstovai neturėjo jokių vilčių prieš Danijos ir Norvegijos rinktines bei nusileido būsimiems pasaulio čempionato IA diviziono šeimininkams slovėnams. Prieš pasaulio čempionatą jų pasiruošimas bus trumpiausias iš visų turnyro dalyvių: Korėjos laukia vienintelės draugiškos rungtynės su Vengrijos rinktine.

Ledo ritulio pasaulį stebinantys rumuna

Rumunijos ledo ritulio rinktinė pastaraisiais metais tapo viena iš didžiausių ledo ritulio sensacijų. Ilgą laiką tarp IIA ir IB divizionų migravę rumunai 2019 metais visų nuostabai laimėjo visus penkis pasaulio čempionato susitikimus ir tapo IB diviziono nugalėtojais, už savo nugaros palikę ne vieną pajėgesne prieš turnyrą laikytą rinktinę.

Staigmenų rumunai pateikė ir po metų vykusioje olimpinėje atrankoje, kai iki pat rungtynių finišo dėl pergalės kovėsi su elitinio diviziono dalyve Didžiąją Britaniją, iš Vengrijos atėmė tašką bei užtikrintai įveikė Estiją.

Rumunų sėkmės paslaptį galima išskirti į dvi dalis. Pirmoji iš šių: stipriausių šalies komandų įsiliejimas į Vengrijos lygą. Rumunų klubai ne tik varžosi su gilesnes tradicijas turinčių kaimynų komandomis, bet ir pastaruoju metu diktuoja šios lygos madas: stipriausias Rumunijos klubas „SC Csikszereda“ laimėjo trijų pastarųjų metų Vengrijos pirmenybes.

Žaidimas Vengrijos lygoje turi svarbią įtaką ir kitam Rumunijos ledo ritulio rinktinę iki IA diviziono pakėlusiam faktoriui – užsienio žaidėjų natūralizacijai. Jei šios šalies rinktinėje anksčiau buvo galima matyti daugiausiai vengriškų šaknų turinčių žaidėjų, tai šiuo metu Rumunijos rinktinė tapo dar globalesnė. Prie dviejų ukrainiečių kilmės žaidėjų, šios šalies pasas prieš keletą metų buvo suorganizuotas ir šiemet rinktinės stovykloje plušantiems keturiems rusams bei dviem Čekijos ledo ritulininkams.

Rinktinę papildžius visam būriui karjeros saulėlydyje esančių natūralizuotų žaidėjų, Rumunijos rinktinė iš kitų IA divizione dalyvaujančių komandų išsiskirs ir savo branda: bendras galutinės sudėties amžiaus vidurkis Rumunijos rinktinė sieks beveik 30-imt metų.

Ruošdamasi pasaulio čempionatui Slovėnijoje Rumunijos rinktinė jau spėjo sužaisti tris kontrolines rungtynes, kurių rezultatai buvo dviprasmiški. Rumunai 2:0 įveikė lenkus ir tik trečiajame kėlinyje 0:3 pripažino Slovėnijos pranašumą, tačiau prieš tai jie neturėjo jokių vilčių 2:8 pralaimėdami prieš laipteliu žemiau besivaržančią Japoniją.