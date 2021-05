Lietuvių gretos Austrijoje auga: prie žymios „Wave“ organizacijos prisijungė „Lyncas“

Prie po daugiau nei metų pertraukos savo „League of Legends“ sudėtį atnaujinusioje „Wave“ organizacijoje „Lyncas“ oficialiai prisijungė trečiadienį.

Happy to announce that ill be playing for WAVE in the upcoming prime league summer split. Time to surf on the rift 🌊 https://t.co/zFH9AvnfDr