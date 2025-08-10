Lietuva – Sakartvelas tiesiogiai: lietuviai siekia pratęsti pergalingą seriją

Rungtynių pradžia – 19:30 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Pirmosiose pasirengimo Europos čempionatui rungtynėse Lietuva 89:68 susitvarkė su Estijos ekipa, o antrajame mače Turkijoje pranoko šeimininkus 91:70.
„Turėjome penkias dienas ramiai pasitreniruoti. Visi atsitraukę nuo šeimų ir kasdienių problemų susikaupė labai gerai, rodė puikią darbo etiką. Buvo kelių mikrotraumų, bet viskas susitvarkė. Nors tai draugiškos rungtynės, žiūriu į žaidimo kokybę, o ji man patiko – agresija, greitis, darbštumas visas 40 minučių. To ir siekėme. Dabar šiek tiek mažinsime krūvį, nes rungtynių daugėja, tačiau pagrindinis žaidimo rėmas išliks, o mes šlifuosime detales. Esame teisingame kelyje, nors gal anksti taip tvirtinti. Pakeitėme žaidimo stilių ir, tikiuosi, judėsime į priekį be sustojimo“, – rungtynių su Sakartvelu išvakarėse kalbėjo R. Kurtinaitis.
Pirmuose dvejuose susitikimuose rinktinė vertėsi be Jono Valančiūno, kuris su komanda dėl NBA apribojimų pradėjo sportuoti vėliau nei likę kandidatai.
„Situacija dvejopa – norėtume paspartinti jo įėjimą į formą, nes jis treniravosi tik individualiai, bet negalime forsuoti tiek, kad gautų traumą. Į Turkiją jo neleido, dvejoju, ar leisiu rytoj, nes rungtynėse vis tiek atiduodi maksimumą. Po ilgesnės pertraukos reikia protingai įvesti į komandos greitį. Jis dirba noriai, viskas gerai – sunku, bet taip turi būti. Jokių priekaištų jam neturiu“, – sakė treneris.
Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
- Rugpjūčio 10 d. 19.30 val. – Lietuva – Sakartvelas
- Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva
- Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija
- Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
- Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.t, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!