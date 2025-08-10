Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuva – Sakartvelas tiesiogiai: po dviejų kėlinių lietuviai pirmauja

2025-08-10 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 18:00

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sekmadienio vakarą stojo į kovą trečiose kontrolinėse rungtynėse. „Žalgirio“ arenoje Rimo Kutinaičio auklėtinių priešininkė  Sakartvelo ekipa. Įpusėjus rungtynėms lietuviai pirmauja rezultatu 40:29.

35

Rungtynių pradžia – 19:30 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Pirmosiose pasirengimo Europos čempionatui rungtynėse Lietuva 89:68 susitvarkė su Estijos ekipa, o antrajame mače Turkijoje pranoko šeimininkus 91:70.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turėjome penkias dienas ramiai pasitreniruoti. Visi atsitraukę nuo šeimų ir kasdienių problemų susikaupė labai gerai, rodė puikią darbo etiką. Buvo kelių mikrotraumų, bet viskas susitvarkė. Nors tai draugiškos rungtynės, žiūriu į žaidimo kokybę, o ji man patiko – agresija, greitis, darbštumas visas 40 minučių. To ir siekėme. Dabar šiek tiek mažinsime krūvį, nes rungtynių daugėja, tačiau pagrindinis žaidimo rėmas išliks, o mes šlifuosime detales. Esame teisingame kelyje, nors gal anksti taip tvirtinti. Pakeitėme žaidimo stilių ir, tikiuosi, judėsime į priekį be sustojimo“, – rungtynių su Sakartvelu išvakarėse kalbėjo R. Kurtinaitis.

Pirmuose dvejuose susitikimuose rinktinė vertėsi be Jono Valančiūno, kuris su komanda dėl NBA apribojimų pradėjo sportuoti vėliau nei likę kandidatai.

„Situacija dvejopa – norėtume paspartinti jo įėjimą į formą, nes jis treniravosi tik individualiai, bet negalime forsuoti tiek, kad gautų traumą. Į Turkiją jo neleido, dvejoju, ar leisiu rytoj, nes rungtynėse vis tiek atiduodi maksimumą. Po ilgesnės pertraukos reikia protingai įvesti į komandos greitį. Jis dirba noriai, viskas gerai – sunku, bet taip turi būti. Jokių priekaištų jam neturiu“, – sakė treneris.

Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:

  • Rugpjūčio 10 d. 19.30 val. – Lietuva – Sakartvelas 
  • Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva 
  • Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija 
  • Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija 
  • Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija 

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.t, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

 

Tai
Tai
2025-08-10 19:39
kad, zaidzia su Gruzija , o ne su kazkokiu skartvelu by belu.. Visame pasaulyje gruzinai, Gruzija, Georgia, o bauduvos rsp prisigalvoje sakartvelu chu jelu.. A, dar kiiiyyjivu chujievuuu....
Atsakyti
Tarp kitko
Tarp kitko
2025-08-10 19:34
Tie Sakartvelai vos ne kiekvienam kaime prisistate Lietuvos draugo Stalin biustu ir statulu
Atsakyti
Man
Man
2025-08-10 20:13
jokio skirtumo, bliauni cia tik tu, nedapistas:)))))))))))
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (35)
