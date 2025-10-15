„Lietkabelis“ Europos taurėje patyrė dar vieną pralaimėjimą prieš Vokietijos klubą

Nenado Čanako komanda namuose 94:98 (17:28, 25:33, 29:19, 23:18) neatsilaikė prieš Ulmo „Ratiopharm“ (3/0) ekipą.
Ulmo komanda primetė savo taisykles nuo mačo pradžios, o daugiau nei keturias minutes panevėžiečiai buvo pelnę vos 3 taškus. „Ratiopharm“ ėmė tolti (10:4), bet skirtumą perpus rėžė Kristianas Kullamae – 7:10. Baudų metimai gelbėjo panevėžiečius, nes vokiečiai aktyviai rinko taškus, kol įgijo dviženklę persvarą – 22:11. Po pirmojo kėlinio „Lietkabelis“ atsiliko 17:28.
Gabrielius Maldūnas ir Lazaras Mutičius pelnė svarbius taškus panevėžiečiams – 25:30. Vis tik „Ratiopharm“ padėtį stabilizavo (39:29) ir vėl atitrūko – 44:31. „Lietkabelio“ problemos niekaip nemažėjo, skirtumas artėjo prie triuškinančio (37:55), bet prabilo Vytenis Lipkevičius – 42:55. Po pirmos mačo dalies panevėžiečiai atsiliko 42:61.
Geras trečio kėlinio startas padėjo panevėžiečiams artėti – 51:61. Kristianas Kullamae skirtumą mažino iki vienaženklio (58:66), bet svečiai atsakė 4 taškais paeiliui – 70:58. Augustine‘as Rubitas ėmėsi lyderystės (66:75), o po trijų ketvirčių intriga buvo gyva – 71:80.
Ulmo komanda toliau pirmavo gana tvirtai (82:71), nors K.Kullamae bei A.Rubitas turėjo atsaką, dar du taškus pelnė J.Morrisas – 77:86. Pastarojo dėka „Lietkabelis“ artėjo labiau (82:89), bet Ulmo komanda dar arčiau šeimininkų neprisileido. Svarbias baudas pridėjo V.Lipkevičius (86:90), bet klaida ir gautas blokas pristabdė panevėžiečius. Markas Smithas paleido tritaškį (93:86), palikdamas „Lietkabeliui“ minutę.
Perimti kamuolį pavyko, tai suteikė viltį šeimininkams, bet J.Morrisas iš toli buvo netaiklus, P.Danusevičius – taip pat. Liko jau tik 33 sek., baudas Ulmo ekipa realizavo (95:88) ir taip buvo per plauką nuo pergalės. J.Morrisas stojo mesti trijų baudų, bet pataikė tik vieną, o tašką padėjo Chrisas Ledlumas.
„Lietkabelis“: Augustine‘as Rubitas, Jamelas Morrisas (2/7 trit., 8 kld., 6 n.b.) ir Kristianas Kullamae (8 rez. perd.) – po 18, Paulius Danusevičius 14 (10 atk. kam.), Vytenis Lipkevičius 12, Lazaras Mutičius 10.
„Ratiopharm“: Christopheris Ledlumas 26, Tobiasas Jensenas 13, Bryce‘as Brownas 12, Christianas Sengfelderis 11.
