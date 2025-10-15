„Rytas“ pralaimėjo Vokietijoje: sustabdyti „MLP Academics“ lyderio nesugebėjo

Giedriaus Žibėno auklėtiniai svečiuose neužėmė Heildelbergo „MLP Academics“ (1/1) tvirtovės – 83:92(26:21, 21:21, 20:28, 16:22).
Šeimininkams tai buvo pirmoji sezono pergalė – iki šiol buvo pralaimėti visi keturi Vokietijos pirmenybių mačai, nesėkme startuota ir Čempionų lygoje.
Gytis Radzevičius rungtynes pradėjo tritaškiu, bet kito tikslaus metimo teko laukti tris minutes, kai pasižymėjo Jacobas Wiley. Netrukus amerikietis dar ir perėmė kamuolį bei pasižymėjo dėjimu – 7:10. Vėliau Kay’us Bruhnke turėjo galimybę lyginti rezultatą baudų metimais, bet tikslus buvo tik kartą. Tai ištaisė po perimto kamuolio greitus taškus pelnęs Ignas Sargiūnas ir Simono Lukošiaus tritaškis – 22:18. „Ryto“ spurtą 15:0 nutraukė tik paskutinis varžovų metimas – 26:21.
Antrajame kėlinyje „Rytas“ ilgai ieškojo pirmųjų taškų, ledus pralaužė Gytis Radzevičius, dviem tritaškiais grąžinęs iniciatyvą vilniečiams – 34:32. Po minutės pertraukėlės derinį sėkmingai užbaigė Artūras Gudaitis, Martyno Paliukėno perimtą kamuolį dėjimu pavertė Gytis Masiulis – 40:36. K.Bruhnke driokstelėjo dviem tritaškiais su pražangomis, per dvi atakas sumesdamas septynis taškus – 47:42.
„Rytas“ ir trečiąjį kėlinį pradėjo vangiu puolimu, bet šįkart varžovai tuo pasinaudojo geriausiai, atsiplėšdami 58:51. Vėliau vilniečiai pamažu išjudino savo atakas, o po ketvirtosios šeimininkų lyderio D.J.Horne’o pražangos priartėjo 59:61. Priekyje vokiečiai išsilaikė iki kėlinio pabaigos – 70:67.
Po vaizdo peržiūros teisėjai įžvelgė nesportinę pražangą prieš K.Bruhnke, o šią situaciją „Rytas“ pavertė keturiais taškais ir išlygino rezultatą – 73:73. Tuomet puolime tiesiog užsiliepsnojo D.J.Horne’as, o „MLP Academics“ truktelėjo į priekį dviženkle persvara (84:74). Skirtumui aptirpus penktąją pražangą puolime užsidirbo D.J.Horne’as, bet išsigelbėti „Rytui“ jau nepavyko.
Įsisiautėjęs varžovų lyderis per 27 minutes surinko 33 taškus (7/11 dvitaškių, 6/9 tritaškių, 1/1 baudos metimo), atkovotų, 2 perimtus ir 2 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 5 pražangas ir 28 naudingumo balus.
Tuo tarpu „Rytui“ pritrūko legionierių indėlio – dviženkliai buvo trys lietuviai, iš užsieniečių šią ribą pasiekė tik 12 taškų pelnęs K.Bruhnke. Vilniečiai laimėjo kovą dėl kamuolių (43:36), tačiau tritaškius metė vos 29 procentų tikslumu (10/34), o klydo dažniau nei atliko rezultatyvius perdavimus (17 prieš 15).
Šansą atsigriebti Lietuvos ekipa gaus jau netrukus – spalio 22-ąją į svečius atvyksta Patrų „Promitheas“ (1/0).
„MLP Academics“: D.J.Horne'as 33 (6/9 tritaškių), Osunas Osunniyi (4/5 dvitaškių, 6 atk. kam.) ir Marcelis Kessenas (3/5 tritaškių, 4 atk. kam.) po 12, Marcusas Weathersas 10 (3/10 metimų).
„Rytas“: Gytis Radzevičius (3/6 tritaškių, 7 atk. kam., 4 klaidos) ir Ignas Sargiūnas (1/6 tritaškių, 5 rez. perd., 4 per. kam.) po 15, Simonas Lukošius 14 (3/6 tritaškių), Kay'us Bruhnke 12 (2/5 tritaškių), Jordanas Walkeris 9 (1/9 tritaškių, 5 rez. perd.).
