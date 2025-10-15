„Lietkabelio“ gynėjas Radžius patyrė rimtą traumą – iš rikiuotės iškrito pusmečiui

Žaidėjo laukia operacija, iš rikiuotės jis iškrito apie pusei metų.
20 metų 184 cm ūgio gynėjas debiutiniame savo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezone per 18 minučių pelnė 5,4 taško, atkovojo 0,8 kamuolio, atliko 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 5,8 naudingumo balo.
Europos taurėje jis per 21 minutę metė 6 taškus, atliko 2,5 perdavimo bei rinko 8,5 naudingumo balo.
