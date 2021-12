Lemiamu metu avariją patyrusiam Nicholasui Latifi – netgi grasinimai mirtimi

Lemtingas posūkis lenktynėse įvyko jų pabaigoje, kai kanadietis Nicholas Latifi („Williams“), kovodamas su vokiečiu Micku Schumacheriu („Haas“), sudaužė bolidą. Tuomet į trasą buvo iškviestas saugos automobilis, o M.Verstappenas tuo idealiai pasinaudojo ir išplėšė pergalę.

Po lenktynių kai kurie nusivylę „Mercedes“ fanai savo pyktį nusprendė išlieti ne tik ant teisėjų, bet ir ant paties N.Latifi. „Williams“ pilotas pripažino, kad buvo šokiruotas, pamatęs, kokias žinutes jam rašinėja internautai. Kai kuriose žinutėse kanadiečiui netgi buvo grasinama mirtimi.

„Kai tik baigėsi lenktynės, nujaučiau, kad socialiniuose tinkluose būsiu užsipultas. Svarsčiau, kad galbūt keletui dienų reikėtų ištrinti „twitter“ ir „instagram“ programėles iš telefono. Neapykanta, įžeidinėjimai ir panašūs dalykai socialinėje erdvėje jau nieko nestebina. Aš, kaip ir daugelis kitų profesionalių sportininkų, dažnai su tuo susiduriame ir prie to esame įpratę. Visgi, šį kartą neapykantos buvo tiek daug, kad buvau šokiruotas. Iš mano avarijos buvo išpūstas burbulas, o vadinamieji „Formulės 1“ fanai parodė visas šlykščiausias savybes.

Mane šokiravo tas tonas, kuriuo buvo kreipiamasi į mane. Mane pribloškė tai, kad kai kurie fanai man netgi grasino mirtimi. Kaip jau minėjau, esu užsiauginęs „storą odą“ ir visa tai atlaikysiu, bet yra žmonių, kurie jautriau reaguoja į tokius komentarus. Supraskite, kad viena negatyvi žinutė gali užgožti 100 pozityvių“, – rašė N.Latifi.

A message from me after the events of Abu Dhabi https://t.co/uYj7Ct6ANQ pic.twitter.com/eThFec8nAi