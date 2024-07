LeBrono Jameso patraukta JAV rinktinė palaužė pasaulio čempionus

Amerikiečiai galingai pradėjo susitikimą ir jau pirmajame kėlinyje susikrovė dviženklį pranašumą (29:17). Po didžiosios pertraukos iniciatyvą perėmė vokiečiai, kurie sugebėjo visiškai panaikinti deficitą ir persverti rezultatą (52:53).

Galiausiai prieš lemiamą kėlinį pasaulio čempionai dar padidino atstumą (66:71). Jame amerikiečiai atsitiesė ir pelnė 7 taškus be atsako (87:82). Oponentai priartėjo netrukus iki minimalaus skirtumo (87:86).

Visgi, svarbiausiu metu tritaškį smeigė LeBronas Jamesas, dar puolėjas pridėjo ir dvitaškį, o komandas jau skyrė 6 taškai (92:86). Vokiečiai dar baigiantis mačui pelnė du taškus, bet tai jau neatėmė pergalės iš S. Kerro auklėtinių – 92:88.

