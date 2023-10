LeBrono akivaizdoje rungtyniavęs Sabonis puikiai išnaudojo savo minutes

Šiose rungtynėse „Kings“ pirmavo pačio pirmo kėlinio pradžioje ir trečiojo kėlinio pirmoje pusėje. Pirmaujanti komanda keitėsi 12 kartų, o dar 4 kartus rezultatas buvo lygus.

„Lakers“ klubas atitrūko trečiajame kėlinyje, kurį laimėjo 12 taškų skirtumu. Didžiausią persvarą Los Andželo ekipa įgavo ketvirtajame kėlinyje, kai komandas skyrė 18 taškų.

„Kings“ trenerio Mike‘o Browno sprendimu D. Sabonis ant parketo praleido 24 min. ir savo laiką išnaudojo ypač efektyviai.

Lietuvis pataikė 3 dvitaškius iš 6, 4 baudos metimus iš 7 ir iš viso surinko 10 taškų, atkovojo 16 kamuolių (visus gynyboje) ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. D. Sabonis taip pat 4 kartus suklydo ir 4 kartus pažeidė taisykles.

