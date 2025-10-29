Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lavrinovičiai: apie skirtingą sūnų kelią, „Wolves“ išnykimą, unikalų agento poelgį ir žinutę Polonarai

2025-10-29 09:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 09:24

Krepsinis.net portale – „MISsMATCH“ pokalbis su broliais Lavrinovičiais.

Lavrinovičiai svečiavosi studijoje

Krepsinis.net portale – „MISsMATCH“ pokalbis su broliais Lavrinovičiais.

0

Jie pasakojo apie savo skirtingą vyriausių sūnų kelią – nuo Kauno „Žalgirio“ sistemos iki Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV).

Taip pat broliai prisiminė ilgametį savo agentą Kenny Grantą ir jo unikalų poelgį.

„Dirbome visą karjerą nuo 2002 metų. Geresnės asmenybės ir profesionalo aš nematęs. Kai perėjome į „Lietkabelį“, klubas sakė: gal galime be agentų, biudžetas ne guminis? Skambiname agentui: suprask situaciją. Jis sako: jokių problemų. Tokie santykiai mūsų buvo, jis nebuvo pinigų vergas“, – sakė jie.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Broliai Kšištofas ir Darjušas komentavo ir Vilniaus „Wolves“ ekipos išnykimą.

„Ateidavo po 3 tūkst. sirgalių pažiūrėti renginio, vis tiek podkastuose sako: nemokamai, išpirkta tik tūkstantis. Dalina visi klubai. Kaip suprasti nenatūralūs? Ką, su pagaliu varo, ant grandinių atitempia? Ateidavo žmonės žiūrėti“, – sakė Darjušas.

Darjušas taip pat prisiminė buvusį trenerį Ettore Messiną.

„Tai nėra lengva organizacija, ten nelengva pasiekti gerų rezultatų, nes ten – geras gyvenimas, pinigų yra. Panašiai su Barselona. Ar Messinai eiti į pavėsį? Nemanau, nes jį nuėmus iš šios organizacijos, neaišku, kokie rezultatai būtų“, – sakė jis. 

REKLAMA

„MISsMATCH“

00:00 brolių veikla dabar

05:00 Kšištofo sūnaus kelias į JAV

08:00 Darjušo sūnus – „Žalgirio“ sistemoje

13:00 krepšinio sistema Lietuvoje

23:00 pavardės svoris vaikams

31:00 agento pasirinkimas

43:00 „Wolves“ išnykimas

46:00 (ne)dirbtinis sirgalių sudominimas

56:00 lietuviai Londono krepšinyje

01:01:00 treniruotė po laimėtų rungtynių

01:10:00 profesorius E.Messina

01:15:00 kada trauktis?

01:19:00 kas padeda T.Masiuliui?

01:25:00 kodėl broliai nedirba krepšinyje

01:28:00 žinutė A.Polonarai

