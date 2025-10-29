Lavrinovičiai: apie skirtingą sūnų kelią, „Wolves“ išnykimą, unikalų agento poelgį ir žinutę Polonarai

Jie pasakojo apie savo skirtingą vyriausių sūnų kelią – nuo Kauno „Žalgirio“ sistemos iki Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV).
Taip pat broliai prisiminė ilgametį savo agentą Kenny Grantą ir jo unikalų poelgį.
„Dirbome visą karjerą nuo 2002 metų. Geresnės asmenybės ir profesionalo aš nematęs. Kai perėjome į „Lietkabelį“, klubas sakė: gal galime be agentų, biudžetas ne guminis? Skambiname agentui: suprask situaciją. Jis sako: jokių problemų. Tokie santykiai mūsų buvo, jis nebuvo pinigų vergas“, – sakė jie.
Broliai Kšištofas ir Darjušas komentavo ir Vilniaus „Wolves“ ekipos išnykimą.
„Ateidavo po 3 tūkst. sirgalių pažiūrėti renginio, vis tiek podkastuose sako: nemokamai, išpirkta tik tūkstantis. Dalina visi klubai. Kaip suprasti nenatūralūs? Ką, su pagaliu varo, ant grandinių atitempia? Ateidavo žmonės žiūrėti“, – sakė Darjušas.
Darjušas taip pat prisiminė buvusį trenerį Ettore Messiną.
„Tai nėra lengva organizacija, ten nelengva pasiekti gerų rezultatų, nes ten – geras gyvenimas, pinigų yra. Panašiai su Barselona. Ar Messinai eiti į pavėsį? Nemanau, nes jį nuėmus iš šios organizacijos, neaišku, kokie rezultatai būtų“, – sakė jis.
„MISsMATCH“
00:00 brolių veikla dabar
05:00 Kšištofo sūnaus kelias į JAV
08:00 Darjušo sūnus – „Žalgirio“ sistemoje
13:00 krepšinio sistema Lietuvoje
23:00 pavardės svoris vaikams
31:00 agento pasirinkimas
43:00 „Wolves“ išnykimas
46:00 (ne)dirbtinis sirgalių sudominimas
56:00 lietuviai Londono krepšinyje
01:01:00 treniruotė po laimėtų rungtynių
01:10:00 profesorius E.Messina
01:15:00 kada trauktis?
01:19:00 kas padeda T.Masiuliui?
01:25:00 kodėl broliai nedirba krepšinyje
01:28:00 žinutė A.Polonarai
