TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Latvijos krepšininkai su Lomažo lyderyste iškovojo pergalę prieš Austriją

2025-12-01 23:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 23:13

Latvijos rinktinė (1/1) atsitiesė po nesėkmės Nyderlandams ir pasaulio čempionato atrankos išvykos mače 86:68 (20:24, 20:13, 29:17, 17:14) nugalėjo Austriją (0/2).

R.Lomažas buvo rezultatyviausias (FIBA nuotr.)

Latvijos rinktinė (1/1) atsitiesė po nesėkmės Nyderlandams ir pasaulio čempionato atrankos išvykos mače 86:68 (20:24, 20:13, 29:17, 17:14) nugalėjo Austriją (0/2).

0

Šioje grupėje dar varžosi Lenkija.

Nugalėtojų gretose spindėjo Klaipėdos „Neptūno“ legionierius Rihardas Lomažas. Latvis per 32 minutes pelnė 24 taškus (4/10 dvit., 3/7 trit., 7/8 baud.), atkovojo ir prarado po 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 18 naudingumo balų.

Latviams Karlis Šilinis įmetė 17 taškų, o Austrijos komandoje išsiskyrė Bogičas Vujoševičius su 27 taškais.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

