Latvijos krepšininkai su Lomažo lyderyste iškovojo pergalę prieš Austriją

Šioje grupėje dar varžosi Lenkija.
Nugalėtojų gretose spindėjo Klaipėdos „Neptūno“ legionierius Rihardas Lomažas. Latvis per 32 minutes pelnė 24 taškus (4/10 dvit., 3/7 trit., 7/8 baud.), atkovojo ir prarado po 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 18 naudingumo balų.
Latviams Karlis Šilinis įmetė 17 taškų, o Austrijos komandoje išsiskyrė Bogičas Vujoševičius su 27 taškais.
