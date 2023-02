„Lakers“ nerimas: Jamesas greičiausiai kelioms savaitėms iškrito iš rikiuotės

38 metų puolėjas rungtynėse prieš Dalaso „Mavericks“ patyrė dešinės pėdos traumą. Nepaisant to, jis žaidė toliau.

L. Jamesas dar susitiks su keliais specialistais, tačiau „Lakers“ jau nusiteikusi, kad be jo turės verstis kelias savaites.

Šiame sezone krepšininkas renka 29,5 taško, atkovoja 8,4 kamuolio ir atlieka 6,9 perdavimo.

LeBron James is feared to be out several weeks with a right foot injury, sources told @wojespn.



He is undergoing further testing and conversations to learn the full extent of the injury.



More: https://t.co/kSahHyQxiE pic.twitter.com/EIb6atlscc