„Lakers“ ketvirtą kartą sezone neįminė Domanto Sabonio fenomeno

Paskutinį kartą visus keturis kartus reguliariajame sezone „Lakers“ ekipą „Kings“ buvo įveikę 2015/2016 m. sezone.

Vidurio puolėjas iš Lietuvos Kalifornijos ekipų derbyje pasižymėjo 23-iu sezone trigubu dubliu ir 48-uoju dvigubu dubliu iš eilės.

Jis per 38 minutes įmetė 17 taškų (6/9 dvit., 0/1 trit., 5/6 baud.), sugriebė 19 atšokusių kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, bet pažeidė taisykles 4 kartus ir padarė 2 klaidas.

