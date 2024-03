„Barcelona“ po 4 metų petraukos grįžo į Čempionų lygos ketvirtfinalį

Pirmoji „Barcelona“ ir „Napoli“ akistata Neapolyje baigėsi 1:1, tad Xavi auklėtiniai aukšta sparta pradėjo rungtynes ir jau 15-ą rungtynių minutę po tikslaus Fermino Lopezo smūgio išsiveržė į priekį 1:0. Dar po dviejų minučių kamuolį kontroliavę Italijos čempionai suklydo prie varžovų vartų, o greitos atakos smaigalyje atidūręs krašto gynėjas Joao Cancelo padvigubino rezultatą 2:0.

Skirtumą 30 minutę po gražios kombinacijos sušvelnino į puolimą atbėgęs vidurio gynėjas Amiras Rrahmani.

Nors po ilgosios pertraukos Francesco Calzonos auklėtiniai padidino kamuolio kontrolę iki 55 procentų, tačiau komandos draugams niekaip nepavykdavo surasti šios ekipos puolimo lyderių – Victoro Osimheno ir Khvichos Kvaratskhelios.

Pergalę Katalonijos klubas įtvirtino 82-ą rungtynių minutę, kai trumpais perdavimais gražiai sužaidė Ilkajus Gundoganas, Sergio Roberto ir įvarčiu galiausiai pasižymėjęs Robertas Levandovskis 3:1.

