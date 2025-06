Labanauskas dramatiškai pralaimėjo pasaulio smiginio žvaigždei: per žingsnį nuo pergalės prieš Jonny Clayton

Geriausias Lietuvos žaidėjas pirmajame rate tik po 11-os legų dramos 5:6 pralaimėjo velsiečiui Jonny Claytonui (PDC-5). Tai buvo 3-ia velsiečio pergalė prieš lietuvį per 6 tarpusavio dvikovas.

Permainingame mače nė vienas žaidėjas nesugebėjo įgyti bent 2 legų persvaros. Nors velsietis žaidė daug rezultatyviau (97,36 prieš 87,53 tšk. trijų strėlyčių vidurkį) ir pasižymėjo didžiausiu įmanomu „užsidarymu“ (170 tšk.), tačiau lietuvis varžovui neleido atitrūkti.

11-ajame lege viskas buvo D. Labanausko rankose. Lietuvis perėmė iniciatyvą ir susikūrė 2 progas vienu metimu į „dvigubą 20“ laimėti mačą. Deja, iki tikslo D. Labanauskui pritrūko milimetrų, o vėliau prie lentos grįžęs J. Claytonas įtvirtino pergalę.

CLAYTON SURVIVES A HUGE SCARE!



Jonny Clayton enjoys a winning return to the World Series stage!



Labanauskas spurns two match darts in a dramatic decider, and The Ferret finds a way!



📺 https://t.co/8jpUvrAgVf #NordicDarts25 pic.twitter.com/6IbnmOoUik