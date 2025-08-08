Kvalifikaciniame „Rokiškio Grand Rally“ greičio ruože niekas nepranoko Vaidoto Žalos

Kvalifikaciniame greičio ruože greičiausias buvo Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus ekipažas. Duetas 4,57 km ilgio greičio ruože sugaišo 2 min. 26,94 sek. ir 4,52 sek. pranoko antrą laiką užfiksavusius Roką Steponavičių su Dovydu Ketvirčiu. Nuo pastarųjų vos 0,12 sek. atsiliko Justas Tamašauskas su Algirdu Pranckūnu. Už jų su vos 0,1 sek. deficitu – į naują „Toyota GR Yaris“ automobilį sėdę Vladas Jurkevičius su Aisvydu Paliukėnu.
Penktą laiką užfiksavo Giedriaus Firanto ir Mato Valiulio ekipažas. Šešti čia buvo Giedrius Notkus ir Dalius Strižanas. Septinto laiko autoriais tapo Deividas Gezevičius ir Evaldas Kvederis. Aštunti – Paulius Beniušis ir Kristupas Adinavičius. Devinti čia buvo Eugenijus Sladkevičius su Mariumi Kairiu, o dešimtuką užbaigė Ramūno Čapkausko ir Kastyčio Torrau tandemas.
Tačiau šie rezultatai nereiškia, kad tokia tvarka dalyviai ir startuos pirmoje ralio dalyje. Prieš startą bus surengta pozicijų pasirinkimo ceremonija ir ekipažai, pagal tai, kaip išsirikiavo kvalifikaciniame greičio ruože, rinksis pageidaujamą starto poziciją.
„Viskas buvo pakankamai sklandžiai. Buvo įdomu, koks bus tas mūsų tempas, nes pasirodo, kad tas greičio ruožas vyko ir pernai, tai visi varžovai tą atkarpą „atmušę“, o mes jame pirmą kartą. Bet pamatę rezultatus šiek tiek nustebome ir nesupratome, kaip čia taip pavyko. Galvojome, kad varžovai bus arčiau. Kadangi kvalifikaciniame greičio ruože šiek tiek spustelėjome, tai reiškia, kad per ralį galėsime važiuoti kiek ramiau.
Dabar klausimas, ką čia reikės daryti su ta startine pozicija, kurią vietą rinktis. Kol kas negaliu dar pasakyti, turbūt bus kažkokia improvizacija. Žiūrėsim pagal orą. Pasitarsime su Ugniumi ir nuspręsime“, - paslaptingas išliko Vaidotas Žala.
Po iškilmingo varžybų atidarymo Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje sportininkai pajudės į greičio ruožus. Jų pirmąją „Rokiškio Grand Rally“ dieną numatyti penki. Keturi iš jų vyks žvyrkeliuose, o penktasis – Rokiškio miesto gatvėmis.
Varžybos tęsis ir visą šeštadienį. Iš viso šiame ralyje dalyviai įveiks per 140 kilometrų ir 14 greičio ruožų. Iš pradžių greičio ruožų buvo numatyta vienu daugiau, tačiau dėl prastos kelio būklės dar prieš startą nuspręsta atšaukti tryliktąjį greičio ruožą.
Daugiau informacijos apie artėjančias varžybas galima rasti organizatorių „Facebook“ paskyroje bei ralio interneto svetainėje.
