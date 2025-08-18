„Kretingą“ papildė aukštaūgis iš „Neptūno“ sistemos

Sutartis pasirašyta su 21 metų 206 cm ūgio Aringu Brazausku, kuris nuo 2020 metų rungtyniavo Klaipėdos „Neptūno“ dublerių gretose.
„Aringas dar jaunas žaidėjas, kuris jau turi patirties NKL čempionate, o mes jam bandysime suteikti šansą įrodyti, ypač pačiam, kokio lygio ir naudos žaidėjas gali būti NKL čempionate. Tikiuosi Aringas sparčiai tobulės ir turėsime stabilų rotacijos žaidėją aukštų žaidėjų grandyje, kurių ypač trūksta rinkoje“, – sakė vyr. treneris Arimantas Mikaločius.
Praėjusiame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone A.Brazauskas per 15 minučių įmesdavo 3,8 taško, atkovodavo po 3 kamuolius ir rinkdavo 3,5 naudingumo balo.
