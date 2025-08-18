Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Kretingą“ papildė aukštaūgis iš „Neptūno“ sistemos

2025-08-18 13:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 13:50

„Kretingos“ klubas paskelbė, kad savo sudėtį papildė aukštaūgiu.

A.Brazauskas keliasi į Kretingos klubą (Dainius Lukšta, NKL)

„Kretingos“ klubas paskelbė, kad savo sudėtį papildė aukštaūgiu.

REKLAMA
0

Sutartis pasirašyta su 21 metų 206 cm ūgio Aringu Brazausku, kuris nuo 2020 metų rungtyniavo Klaipėdos „Neptūno“ dublerių gretose.

„Aringas dar jaunas žaidėjas, kuris jau turi patirties NKL čempionate, o mes jam bandysime suteikti šansą įrodyti, ypač pačiam, kokio lygio ir naudos žaidėjas gali būti NKL čempionate. Tikiuosi Aringas sparčiai tobulės ir turėsime stabilų rotacijos žaidėją aukštų žaidėjų grandyje, kurių ypač trūksta rinkoje“, – sakė vyr. treneris Arimantas Mikaločius.

Praėjusiame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone A.Brazauskas per 15 minučių įmesdavo 3,8 taško, atkovodavo po 3 kamuolius ir rinkdavo 3,5 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų