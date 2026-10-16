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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Kraupus incidentas pasaulio čempionate: masinėje griūtyje atsidūrė ir Baleišytė

2026-10-16 15:41 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-16 15:41
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Pasaulio dviračių treko čempionate masinė griūtis sujaukė moterų daugiakovės (omniumo) varžybas. Per avariją krito daugiau nei pusė dalyvių, tarp jų – ir Lietuvos dviratininkė Olivija Baleišytė. Tuo metu titulą gynusi Nyderlandų atstovė Lorena Wiebes po incidento buvo priversta pasitraukti iš varžybų.

Masinė griūtis | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Pasaulio dviračių treko čempionate masinė griūtis sujaukė moterų daugiakovės (omniumo) varžybas. Per avariją krito daugiau nei pusė dalyvių, tarp jų – ir Lietuvos dviratininkė Olivija Baleišytė. Tuo metu titulą gynusi Nyderlandų atstovė Lorena Wiebes po incidento buvo priversta pasitraukti iš varžybų.

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Griūtis įvyko pirmojoje iš keturių daugiakovės rungčių – skrečo lenktynėse. Iki finišo likus keturiems ratams, priekyje važiavusi L. Wiebes atsidūrė suspausta tarp airės Laros Gillespie ir italės Elisos Balsamo. Nyderlandų dviratininkė prarado dviračio kontrolę, šis slystelėjo, o ji dideliu greičiu griuvo ant treko dangos.

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Netrukus krito ir kitos sportininkės. Iš 24 lenktynes pradėjusių dviratininkių griūtyje atsidūrė net 13.

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Po incidento L. Wiebes teigė jaučianti skausmą šonkaulių ir peties srityse, taip pat nusibrozdinusi kelius. Dviratininkė savo savijautą apibūdino vaizdžiai – pasak jos, atrodo, tarsi į šonkaulius būtų trenkęs boulingo rutulys. Vis dėlto Nyderlandų sportininkė manė, kad rimtesnių sužalojimų pavyko išvengti. Nepaisant to, tęsti daugiakovės varžybų ji nebegalėjo ir turėjo atsisakyti galimybės apginti pasaulio čempionės titulą.

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Tuo tarpu O. Baleišytė varžybas tęsė. Skrečo lenktynes ji baigė 12-a, tempo – 20-a, o eliminacijos – 16-a. Taškų lenktynėse lietuvė ratu atsiliko nuo lyderių, todėl prarado 20 tšk. Bendroje įskaitoje O. Baleišytė su 10 tšk. užėmė 20-ą vietą.

Auksą iškovojo britė Anna Morris (125 tšk.). Sidabrą pelnė japonė Tsuyaka Uchino (114), bronzą – danė Amalie Dideriksen (107).

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