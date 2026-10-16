Kraupus incidentas pasaulio čempionate: masinėje griūtyje atsidūrė ir Baleišytė

Griūtis įvyko pirmojoje iš keturių daugiakovės rungčių – skrečo lenktynėse. Iki finišo likus keturiems ratams, priekyje važiavusi L. Wiebes atsidūrė suspausta tarp airės Laros Gillespie ir italės Elisos Balsamo. Nyderlandų dviratininkė prarado dviračio kontrolę, šis slystelėjo, o ji dideliu greičiu griuvo ant treko dangos.
Netrukus krito ir kitos sportininkės. Iš 24 lenktynes pradėjusių dviratininkių griūtyje atsidūrė net 13.
La multitudinaria caída en el ómnium que ha provocado el abandono de Lorena Wiebes, que no ha podido defender su título de campeona del mundo. #Shanghai2026 #LaCasadelCiclismo https://t.co/KPWLAv61xbREKLAMA— Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 16, 2026
Po incidento L. Wiebes teigė jaučianti skausmą šonkaulių ir peties srityse, taip pat nusibrozdinusi kelius. Dviratininkė savo savijautą apibūdino vaizdžiai – pasak jos, atrodo, tarsi į šonkaulius būtų trenkęs boulingo rutulys. Vis dėlto Nyderlandų sportininkė manė, kad rimtesnių sužalojimų pavyko išvengti. Nepaisant to, tęsti daugiakovės varžybų ji nebegalėjo ir turėjo atsisakyti galimybės apginti pasaulio čempionės titulą.
Tuo tarpu O. Baleišytė varžybas tęsė. Skrečo lenktynes ji baigė 12-a, tempo – 20-a, o eliminacijos – 16-a. Taškų lenktynėse lietuvė ratu atsiliko nuo lyderių, todėl prarado 20 tšk. Bendroje įskaitoje O. Baleišytė su 10 tšk. užėmė 20-ą vietą.
Auksą iškovojo britė Anna Morris (125 tšk.). Sidabrą pelnė japonė Tsuyaka Uchino (114), bronzą – danė Amalie Dideriksen (107).
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