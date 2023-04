Kovotoja savo apranga pribloškė visus – pasipuošė vaisiniais užkandžiais

Tarp gausybės kovinio sporto įžymybių šiame turnyre pasirodys ir buvusi UFC kovotoja Pearl Gonzalez, kuri susitiks su tautiete Gina Mazany, irgi turinčia patirties UFC. Pikantiškomis nuotraukomis garsėjanti 36-erių amerikietė spaudos konferencijoje savi naujuoju įvaizdžiu pribloškė visus – P.Gonzalez į sceną žengė „apsirengusi“ vaisiniais užkandžiais.

„Aš šių vaisinių užkandžių valgyti negaliu, o jūs – galite. Tai mano apranga spaudos konferencijai. Mano tetulytės sukūrė šią aprangą. Kaip vertinate jų darbą?“, - klausė P.Gonzalez.

I can’t the eat the @fruitrollups but you can!! 😋✨🍬



Press conference outfit for @Gamebredboxing today!!



My Auntie’s made my outfit, how did they do?? 👏🏼🔥🤪#gamebred #boxing 4️⃣ #April 1️⃣ #fightweek pic.twitter.com/aBDLpLMVIC