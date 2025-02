Klausimą dėl naujoko išgirdęs Trinchieri: apie Walkerio ir Dimšos išvykimus bei „tragišką rinką“

Lonnie Walkeris, prisijungęs jau sezono eigoje, pasinaudojo kontrakte numatyta galimybe išvykti į NBA bei prisijungė prie Filadelfijos „76ers“.

„Niekas nėra netikėta. Tai buvo vienas scenarijų ir tai nutiko. Kaip jau sakiau, esu visiškai susikoncentravęs, kad atiduočiau visas pastangas dėl žaidėjų, kurie yra čia. Jie stringa, kaunasi, bet randa kaip funkcionuoti“, – teigė A. Trinchieri.

Aptarė T. Dimšos išvykimą

Tomas Dimša, nors ir pasveiko po peties traumos, į rotaciją Kaune taip ir nebesugrįžo – „Žalgiris“ nutraukė sutartį su žaidėju, kuris patraukė į Saragosos ekipą Ispanijoje.

„Aš nepriimu tokių sprendimų. Hierarchija klube yra labai vertikali, vadovybė priima sprendimus dėl sudėties. Visad klausiate dėl Tomo, jis puikus žmogus, bet praėjusią vasarą dėl sunkios traumos klubas nusprendė keisti kryptį. Dabar vienintelis dalykas, kurio jam reikia – žaidimo laikas. Todėl šis išvykimas, tikiu, yra geriausia, kas jam galėjo nutikti. Linkiu jam sėkmės. Žinote, šis sprendimas nėra priimtas per dieną ar prieš tris dienas, jis brendo ilgą laiką“, – aiškino „Žalgirio“ treneris.

Trečiadienis yra paskutinė diena, kuomet Eurolygoje komandos gali registruoti naujus žaidėjus, tad „Žalgiris“ papildymui spaudos konferencijos metu turėjo 12 valandų.

Tv3.lt klausė A. Trinchieri, ar reikėtų laukti žinių Nemuno saloje.

„Žinau, kad tai paskutinė diena, mums reikia kojų, mums reikia energijos Taip pat žinau, kad rinka yra tragedija. Pamatysime“, – teigė treneris.

Galimas naujokas komandoje

„Basketnews“ žurnalistas Donatas Urbonas prieš keletą dienų pranešė, jog Isaiah Wongas yra arti susitarimo su „Žalgiriu“. Šis taškų rinkėjas NBA naujokų biržoje 2023-siais buvo pakviestas 55-uoju šaukimu ir atstovavo Šarlotės „Hornets“ klubui, kuriame rinko po 6 taškus per rungtynes.

Tačiau į klausimą, ar amerikietis yra tos „reikiamos kojos“, apie kurias kalbėjo, A. Trinchieri atkirto: „Aš susikoncentravęs į turimus žaidėjus, nebandykite manęs prigauti. Nepavyks.“

Sezoną su itin plačia sudėtimi pradėjęs „Žalgiris“ susidūrė ir su traumų problemomis – iš rikiuotės iškritęs ne tik Dovis Giedraitis, bet ir Lukas Lekavičius.

„Luki iškritęs. Terapija, nežinome, kada jis grįš, nes tai nėra įprasta trauma. Dabar bandome rasti tinkamą kelią. Giedraitis po truputį grįžta. Įprastai yra taip: jei nežaidi mėnesį, mėnesio tau reikia, kad grįžtum į tą pačią formą. Žingsnis po žingsnio matysime, kiek jis padės komandai“, – pasakojo strategas.

Pastarąjį kartą rungtynes „Žalgiris“ žaidė vasario 16-ąją, kuomet KMT finale vos nesudaužė sezono laivo Klaipėdos uoste.

„Po puikaus savaitgalio Vilniuje turėjome kažkiek laisvų dienų, vėliau grįžome prie darbų. Vis dar turime traumuotų žaidėjų, kiekviena diena buvo gera diena. Komanda psichologiškai tvirta. Krepšinio prasme, tai pats sunkiausias sezonas mano karjeroje. „Žalgiris“ pasikeitė keturis kartus per sezoną. Turėjome vieną komandą pasirengimo etape, tuomet pasikeitėme per pirmas septynerias Eurolygos rungtynes, dabar keičiamės vėl. Tai realybė. Niekas dėl to nekaltas. Žaidėjų rinka... Jos nėra. Sunku, tačiau turime susitvarkyti.

Tikiu, kad visada galime rasti išeičių. Rezultatas švieslentėje yra žaidėjų ir trenerių kontrolėje. Mano vienintelis noras yra padėti šiems žaidėjams, jie nusipelnė geriausios mano versijos. Praėjome daug dalykų, kai kurie buvo labai sudėtingi. Kad ir ką bedaryčiau, tai bus dėl šių žaidėjų. Kur prisišvartuos šis laivas sezono pabaigoje, tą nuspręs krepšininkai, kurie yra komandoje. Ne kažkas kitas“, – kalbėjo A. Trinchieri.

Ketvirtadienį „Žalgiris“ susitinka su „Crvena Zvezda“ komanda, laimėjusia 8 iš 10 pastarųjų rungtynių.

„Aš esu svajotojas, svajoti nekainuoja. Žinome, kad bus sunku, labai sunku. Kitas varžovas yra karštas, žaidžia beprotiškoje atmosferoje. Kaip sakiau, turime svajoti, turime turėti galimybę, kiekviena diena yra gera diena susikurti galimybę, galvoti pozityviai, likti alkaniems, kautis. Tai gali būti vienerios iš sunkiausių rungtynių. Dvasia yra tai, ką turi turėti savyje ir kuri gali tave stumti virš limitų. Kiekviena ataka bus svarbi, turime išlikti vieningi, žaisti gerą krepšinį“, – akcentavo A. Trinchieri.

Ketvirtadienio rungtynių Belgrade su „Crvena Zvezda“ pradžia – 21 val., jas tiesiogiai stebėti galėsite per Go3.