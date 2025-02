Ramūnas Šiškauskas sulaukė Eurolygos įvertinimo: pateko į geriausių žaidėjų 25-tuką

Rinkimuose savo balsus atidavė Eurolygos čempionais tapę vyriausieji treneriai ir į dešimtmečio komandą išrinkti žaidėjai (80 proc. visų apklaustųjų).

Taip pat krepšinio aistruoliai (10 proc.) ir žiniasklaidos atstovai (10 proc.).

Kartu su buvusiu Maskvos CSKA, Atėnų Panathinaikos ir Trevizo „Benetton“ komandose žaidusiu kaišiadoriečiu į pirmą penketuką pateko Nando De Colo, Sergio Llullas, Vassilis Spanoulis ir Nikola Vujčičius.

