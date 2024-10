Ketvirtajame kėlinyje siautęs Domantas Sabonis neišgelbėjo „Kings“ nuo pralaimėjimo

Įdomi kova užvirė ketvirtajame kėlinyje.

Jį Mike'o Browno auklėtiniai pradėjo be D. Sabonio aikštėje ir pačioje jo pradžioje rezultatas buvo lygus 91:91, tačiau po DeMaro DerRozano dvitaškio ir Keegano Murray tritaškio išsiveržė į priekį 97:92.

Į aikštę grįžęs lietuvis jau turėjo padėti savo ekipai vytis varžovus, kurie vedami A. Edwardso atitrūko 105:101, o būtent tada Sabas sukūrė vieną gražiausių rungtynių epizodų ir po D. Foxo perdavimo pikenrolo situacijoje galingai įkrovė iš viršaus. Dar kitoje atakoje lietuvis įveikė po krepšiu Rudy Goberto gynybą mažindamas atsilikimą iki 107:105.

Tačiau tai nebuvo pabaiga, netrukus Lietuvos rinktinės centras smeigė tritaškį ir per trumpą atkarpą pelnęs 7 taškus privertė J. Kiddą prašyti minutinės pertraukėlės 110:108.

