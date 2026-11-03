Keturis įvarčius pelnė per aštuonias minutes pelniusi PSG lengvai laimėjo Ispanijoje

PSG išvykoje 6:0 sutriuškino „Villarreal“ komandą. Tai buvo ketvirtoji jų pergalė per tiek pat rungtynių.
Įdomu, jog keturi įvarčiai krito per 8 minučių atkarpą pirmajame kėlinyje. Joao Nevesui pradėjus įvarčių fiestą, prie jo vienas po kito jungėsi Desire Doue, Senny Mayulu ir Fabianas Ruizas.
Ties 4 įvarčiais PSG nesustojo. Prasidėjus antrajam kėliniui F. Ruizas pelnė savo dublį. Galiausiai įvartį pridėjo ir 17-metis Davidas Boly.
12 taškų turinti PSG komandą šiuo metu yra vienvaldė Čempionų lygos grupės etapo lyderė.
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