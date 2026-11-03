„Bayern“ įveikė „Atletico“, bet Harry Kane`ui nepavyko pakartoti Cristiano Ronaldo rekordo

Vokietijos čempionai išvykoje 2:0 susitvarkė su Madrido „Atletico“ komanda.
Pirmajame kėlinyje pavojingesnė buvo „Bayern“ komanda. Arčiausiai tikslo buvo Harry Kane`as, bet jis nepataikė į vartų plotą.
Antrajame kėlinyje įvartis į „Atletico“ vartus krito po grubios Robino Le Normando klaidos. Gynėjas prie pat savo vartų nusprendė neišmušti kamuolio, o jį lengvai perėmęs Lennartas Karlas iš karto susidorojo su vartininku bei išvedė „Bayern“ į priekį.
Ir po pelnyto įvarčio „Bayern“ buvo arčiau antrojo įvarčio, nei „Atletico“ rezultato išlyginimo. Galiausiai Konradas Leimeris skirtumą tarp komandų padvigubino.
Šiose rungtynėse be įvarčio likęs H. Kane`as nutraukė savo 10 iš eilės rezultatyvių rungtynių seriją Čempionų lygoje. Iki rekordo jam pritrūko vienos dvikovos.
Po pergalės „Bayern“ (8 taškai) pakilo į aštuntąją poziciją. „Atletico“ (4 taškai) krenta į 21-ąją poziciją.
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