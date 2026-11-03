Martino Gebeno dvigubas dublis lydėjo triuškinamą Žironos komandos pergalę prieš „Levice“

Ispanijos klubas namuose 90:66 (12:14, 36:20, 22:16, 20:16) sutriuškino Levicės „Levice“ (2/3).
M.Gebenas nugalėtojams per 20 minučių surinko 13 taškų (3/5 dvit., 2/4 trit., 1/1 baud.), 10 atkovotų kamuolių, 1 perimtą, rezultatyvų perdavimą, 3 klaidas, bloką ir 19 naudingumo balų.
D.Stenionio sąskaitoje per 19 minučių – 9 taškai (1/1 dvit., 1/5 trit., 4/4 baud.), 3 atkovoti, 2 prarasti ir 1 perimtas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 11 naudingumo balų.
Ispanams Macas McLungas surinko 18 taškų, slovakams Jalenas Brooksas pelnė 17.
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