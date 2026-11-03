„Barcelona“ lengvai įveikė iki tol Čempionų lygoje nepralaimėjusią „Aston Villa“

Namuose žaidusi „Barcelona“ 3:0 nugalėjo „Aston Villa“ komandą. Tai buvo trečioji katalonų pergalė per keturis susitikimus.
Įsiveržti į priekį „Barcelona“ komandai pavyko jau 8-ąją minutę. Lamine`as Yamalis perėmė neatsakingą varžovų perdavimą, suklaidino gynėją bei nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą.
Po pertraukos įvarčiu pasižymėjo jau Raphinha. Brazilui padėjo ir rikošetas, kai po smūgio pataikius į gynėją jis atsidūrė tolimajame vartų kampe.
Brazilas vėliau pridėjo ir antrąjį savo įvartį, leidusį „Barcelona“ komandai ramiai užbaigti šią akistatą.
Su 9 taškais „Barcelona“ kyla į antrąją poziciją lygoje.
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