„Kauno Žalgirio“ naujokas: „Ieškojau komandos, kuri žaidžia dominuojantį futbolą“

Po medicininės apžiūros futbolininkas davė savo pirmąjį interviu ir papasakojo apie savo futbolo kelionę bei lūkesčius ateityje.
„Prieš tai niekada nesu buvęs Lietuvoje. Kiek matau, tai rami vieta, geras miestas, žmonės atrodo malonūs. Man reikia vietos, kur galėčiau vėl atrasti save. Man reikia vietos, kur vėl galėčiau būti laimingas, kur vėl galėčiau pajusti futbolą. Lietuvoje turiu draugą Benny, jis žaidžia Šiauliuose ir aš su juo kalbėjausi. Jis davė man gerų patarimų. Tikiu, kad ši komanda gali man padėti, tikiu, kad ir aš galiu padėti komandai, ir tikiuosi, kad galėsime pasiekti savo tikslus“, – atvykęs į Lietuvą pirmojo savo interviu metu sakė portugalas.
Į Kauną futbolininkas atvyko po etapo Škotijoje, kurioje jis vilkėjo Edinburgo „Hibernian“ ir „Motherwell“ marškinėlius.
„Škotijoje žaisti nelengva. Ten labai fiziškumu paremta lyga ir manau, kad tai nebuvo tinkama vieta man. Kaip bebūtų, tai buvo labai gera patirtis. Aš daug ko išmokau. Aš taip pat užaugau kaip žaidėjas, kaip asmenybė, ypač psichologiškai. Portugalija ir Škotija buvo du skirtingi pasauliai. Portugalijoje – lėtesnis tempas, o Škotijoje – labai, labai didelis. Portugalijoje mes tikime, kad žaisti su kamuoliu yra daug svarbesnis dalykas. Kitokia kultūra. Bet, žinote, tai yra gyvenimo sprendimai. Kartais tiesiog reikia mokytis, bet futbolas galiausiai vis tiek yra svarbiausias dalykas“, – skirtumus tarp Portugalijos ir Škotijos vardino žaidėjas.
„Kauno Žalgirio“ naujokas jau spėjo susidaryti vaizdą ir apie „Kauno Žalgirio“ rungtynes Lietuvos čempionate.
„Iš to ką mačiau, susidariau įspūdį, kad esame komanda, kuri iš tikro žaidžia futbolą. Komanda, kuri nori žaisti su kamuoliu ir priversti kitas komandas gintis. Būtent to ir ieškau – komandos, kuri dominuoja rungtynėse ir laimi daug rungtynių. Noriu laimėti pirmą trofėjų savo karjeroje ir tikiu, kad galiu padėti komandai tą padaryti“, – svarstė žalgirietis.
Lisabonos „Benfica“ sistemoje 15 metų praleidęs J.Tavaresas įsitikinęs, kad Portugalijos grando sistema yra viena geriausių pasaulyje.
„Anksčiau sakydavau, kad „Benfica“ yra kitoks klubas. Tai didžiulis klubas. „Benfica“ akademija yra geresnė už bet kurią kitą akademiją Europoje ir tai galima matyti iš rezultatų. Dauguma žaidėjų Portugalijos rinktinėje yra iš „Benfica“. Kalbant apie futbolą, manau, kad tai geriausia vieta mokytis futbolo Portugalijoje. Esu didelis „Benfica“ gerbėjas bei esu tiesiog dėkingas už visus tuos metus, kuriuos ten praleidau“, – pasakojo įvairiose „Benfica“ komandose rungtyniavęs portugalas.
Nors paskutines savo oficialias rungtynes J.Tavaresas sužaidė prieš keletą mėnesių, pasak futbolininko, įgauti formą turėtų jau artimiausiu metu.
„Tiesą sakant, nemanau, kad užtruksiu ilgai. Atostogavau, bet tuo pačiu nenustojau treniruotis kiekvieną dieną. Dirbau su asmeniniu treneriu, tad tikiu, kad greitai būsiu pasiruošęs“, – sakė 18-asis komandos numeris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!