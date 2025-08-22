Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgirį“ papildė portugalas Jairas Tavaresas

2025-08-22 14:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 14:57

Lietuvos čempionate pirmaujantis FK „Kauno Žalgiris“ prieš likusią futbolo sezono dalį sulaukė papildymo. Klubas sukirto rankomis su 24-erių Jairu Tavaresu.

Jairas Tavarezas | „Stop“ kadras

Lietuvos čempionate pirmaujantis FK „Kauno Žalgiris“ prieš likusią futbolo sezono dalį sulaukė papildymo. Klubas sukirto rankomis su 24-erių Jairu Tavaresu.

REKLAMA
0

Portugalas yra legendinio Lisabonos „Benfica“ klubo auklėtinis ir šioje sistemoje praleido net 15 metų, rungtyniavo įvairaus amžiaus „Benfica“ komandose, įskaitant ir B ekipą.

2022-aisiais J.Tavaresas pradėjo legionieriaus karjerą ir išvyko rungtyniauti į Škotiją, kur pasirašė sutartį su Edinburgo „Hibernian“ klubu, iš kurio vėliau 2024-aisiais buvo paskolintas kitam pajėgiausios Škotijos lygos klubui „Motherwell“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Škotijoje atakuojantis krašto saugas spėjo sužaisti daugiau nei 50 rungtynių, o šią vasarą tapo laisvuoju agentu.

REKLAMA
REKLAMA

J.Tavaresas taip pat yra vilkėjęs įvairaus amžiaus Portugalijos jaunimo rinktinių marškinėlius – savo šalį jis reprezentavo nuo U-15 iki U-19 rinktinių ir pasižymėjo 7 įvarčiais.

Beje, naujasis žalgirietis yra futbolo pasaulyje puikiai žinomo Renato Sancheso pusbrolis.

Kaune futbolininkas sėkmingai įveikė medicininę patikrą ir tapo pilnateisiu komandos nariu.

„Kauno Žalgirio“ klube naujokas vilkės 18-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų