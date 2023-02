Kaune lijo rekordais: „Kaunas City“ ledo ritulininkai latviams atseikėjo 20 įvarčių

Paskutinėse reguliaraus sezono rungtynėse Kaune vietos ledo ritulininkai net 20:0 sutraiškė „DLSS/Dinaburga“ atstovus. Šioje dvikovoje „Kaunas City“ pasiekė sezono lygos įvarčių rekordą, iškovojo didžiausią pergalę bei pakartojo rezultatyviausio kėlinio pasiekimą, kurie visi iki tol priklausė Rygos „Dinamo“ klubui.

Nuo pat susitikimo pradžios „Kaunas City“ buvo nusiteikę netampyti likimo už ūsų ir spaudė oponentus prie pat jų vartų. Pirmojo įvarčio ilgai laukti nereikėjo, kai po tolimo metimo dvikovą prie vartų prieš gynėją laimėjęs Lukas Žukauskas siuntė ritulį į vartus (02:55, rez. perd. Egidijus Binkulis, Jaunius Jasinevičius).

Kiek vėliau buvo pelnytas ir antrasis įvartis, po Aivaro Bendžiaus tikslaus metimo iš arti (05:25, rez. perd. Ignas Bakus, Povilas Verenis). Tuo tarpu trečiąjį ir ketvirtą kartą pirmajame kėlinyje kauniečiai pasižymėjo daugumoje, kai iš pradžių iš toli iššovė Kostas Gusevas (11:26, rez. perd. E. Binkulis, L. Žukauskas), o vėliau savo progos nepraleido A. Bendžius (16:16, rez. perd. Bogdanas Stupakas, J. Jasinevičius).

Be įvarčio pirmajame kėlinyje neliko ir Egidijus Binkulis, kuris padidino „Kaunas City“ persvarą greitoje atakoje (17:10, rez. perd. L. Žukauskas). Tuo tarpu kėlinio pabaigoje krito ir dar du įvarčiai į svečių vartus. Iš arti ritulį į vartus siuntė Nursultanas Belgibayevas (18:08, rez. perd. Daniyaras Gabdullinas, Bogdanas Stupakas), o vėliau Povilas Verenis varžovus nubaudė šiems turint daugumą (19:11, rez. perd. A. Bendžius, Oleksandras Voroninas).

Kauniečių persvara po pirmųjų dvidešimties minučių galėjo būti ir dar didesnė, bet dukart varžovus nuo įvarčio gelbėjo vartų konstrukcija.

Antrąjį kėlinį kauniečiai pradėjo per mažiau nei tris minutes pelnydami tris įvarčius. Dukart ritulį į vartus siuntė Ignas Bakus (22:05, rez. perd. J. Jasinevičius, A. Bendžius ir 25:02, rez. perd. A. Bendžius, P. Verenis), dar vieną savo įvartį pridėjo E. Binkulis (22:48, rez. perd. L. Žukauskas, Aurimas Gaidauskas), pirmą kartą pasižymėjo Tomas Ežerskis (23:07, rez. perd. Nursultanas Belgibayevas).

Po šios atkarpos šeimininkai savo įvarčių spektaklį pratęsė rungtynėms perkopus į antrąją pusę. Prie įvarčius pelniusių komandos draugų prisijungė dar viena trijulė: Paulius Grybauskas (33:46, rez. perd. L. Žukauskas, Demidas Yeremeyevas), Danyaras Gabdulinas (34:17, rez. perd. Bogdanas Stupakas) ir Bogdanas Stupakas (34:56, rez. perd. J. Jasinevičius, N. Belgibayevas).

Vėliau sekę dar du A. Bendžiaus įvarčiai leido šiam dar labiau pasigerinti savo ir taip įspūdingą statistiką (36:19, rez. perd. P. Verenis, 38:32, rez. perd. P. Verenis. J. Jasinevičius). Tuo tarpu L. Žukauskui (39:11, rez. perd. P. Grybauskas, A. Gaidauskas ir 41:49, rez. perd. E. Binkulis, P. Grybauskas) ir I. Bakui (43:48, rez. perd. A. Bendžius) jų įvarčiai leido pasiekti pirmuosius karjeros „hat-trickus“ OHL.

Po 19-ojo savo įvarčio kauniečiai sulėtino tempą puolime, stengdamiesi žaisti gražiau, kol galiausiai rekordinį 20-ąjį rungtynių įvartį pelnė E. Binkulis (57:54, rez. perd. K. Gusevas, L. Žukauskas).

Rekordus šiose rungtynėse fiksavo ne tik pati Kauno komanda, bet ir A. Bendžius bei L. Žukauskas, kurie sužaidė rezultatyviausias sezono individualias rungtynes surinkdami po 8 rezultatyvumo balus.

Svečių klubas vertėsi be lietuvio Šarūno Baltrūno. Jis šiame Optibet lygos sezone per 27 rungtynes pelnė 5 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. 16-metis taip pat šiame sezone žaidžia antrojoje Latvijos lygoje, kur per 15 mačų pelnė 13 įvarčių bei pridėjo 7 rezultatyvius perdavimus.

Reguliarųjį sezoną 6-oje vietoje užbaigusi „Kaunas City“ komanda ketvirtfinalyje iki trijų pergalių kausis su Rygos „Dinamo“. Pirmoji tarpusavio akistata įvyks kovo 2-ąją Rygoje.