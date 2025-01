Karjeros NCAA tritaškių rekordą gerinęs Marčiulionis pratęsė žvėrišką atkarpą

Augustas Marčiulionis nugalėtojams per 30 žaidimo minučių surinko 23 taškus (3/5 dvit., 4/5 trit., 5/6 baud.), atkovojo 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, tačiau pažeidė taisykles 3 kartus ir suklydo 2 sykius.

Antrajame kėlinyje lietuvių ekipa pirmavo 64:44, o ketvirtąjį savo tritaškį smeigęs A. Marčiulionis pagerino savo asmeninį įmestų tritaškių skaičių per vienerias rungtynes (4).

Adding to his stat line tonight... Augustas Marciulionis' has a career-high in made 3⃣s in a game (4)! #GaelsRise pic.twitter.com/qdpfYv9pD2

Tai antros rungtynės iš eilės, kuomet įžaidėjas iš Lietuvos pelno bent po 20 taškų. Per karjerą tokį pasiekimą jis užfiksuoja antrą kartą.

Paulius Murauskas nugalėtojams per 31 žaidimo minutę pelnė 10 taškų (2/8 dvit., 1/3 trit., 3/3 baud.), sugriebė 8 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, tačiau po dusyk suklydo ir prasižengė.

Augustas Marciulionis is on FIRE 🔥



This is the second time in his career that he's posted 20 points in back-to-back games!#GaelsRise pic.twitter.com/2zaaSSEQKs