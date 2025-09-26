K.Durantas atliks svarbų vaidmenį PSG prisijungime prie NBA projekto Europoje

„Forbes“ pranešė, kad KD turės didelę įtaką Paryžiaus PSG krepšinio klubui jungiantis prie NBA projekto Europoje. Pastarasis turėtų startuoti po 2–3 metų.
Futbolo gigantas PSG dar neturi sukūręs krepšinio komandos, bet ruošiasi tai padaryti artimiausiu metu.
Praėjusią vasarą K.Durantas tapo vienu iš smulkiųjų PSG akcininkų.
