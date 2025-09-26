Kalendorius
K.Durantas atliks svarbų vaidmenį PSG prisijungime prie NBA projekto Europoje

2025-09-26 11:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-26 11:25

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) megažvaigždė Kevinas Durantas ruošiasi pridėti ranką prie krepšinio Europoje.

K.Durantas yra PSG akcininkas (FIBA nuotr.)

0

„Forbes“ pranešė, kad KD turės didelę įtaką Paryžiaus PSG krepšinio klubui jungiantis prie NBA projekto Europoje. Pastarasis turėtų startuoti po 2–3 metų.

Futbolo gigantas PSG dar neturi sukūręs krepšinio komandos, bet ruošiasi tai padaryti artimiausiu metu.

Praėjusią vasarą K.Durantas tapo vienu iš smulkiųjų PSG akcininkų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

