Jonas Valančiūnas džiaugėsi pergale prieš britus: „Buvo jauduliukas“

Rezultatyviausiai lietuvių gretose žaidė komandos kapitonas Jonas Valančiūnas, pelnęs 18 taškų.
Po susitikimo kalbėjęs J. Valančiūnas teigė, kad jauduliukas prieš pirmąsias čempionato rungtynes buvo juntamas, todėl ir tritaškių (11 proc.) bei baudų metimų (59 proc.) procentai nebuvo patys geriausi.
„Įvykdėme, ką buvome susiplanavę ir iškovojome pergalę. Svarbiausia yra pergalė, nes vis tiek pirmosios rungtynės – jauduliukas, daug norų ir tikslų. Gerai, kad su viskuo susitvarkėme“, – sakė J. Valančiūnas.
– Prastas pataikymas iš toli, prastas pataikymas nuo baudų metimų linijos. Čia ankstyvo rungtynių laiko kaltė?
– Galima kaltinti daug ką, rasti priežasčių, bet manau, kad dar turime rytoj dieną, pamėtysime, kažką pataisysime. Nurašykime jauduliui.
– Organizmui toks ankstyvas rungtynių laikas turi įtakos?
– Kai nori kažkur prisikabinti, tai rasi visą laiką. Ir jie taip pat žaidžia ir ne vėliau. Abiems komandoms tokios pačios sąlygos.
– Kiek džiugu, kad antroje pusėje Ąžuolas Tubelis taip sužaidė?
– Gerai sustovėjo, ir gynyboje, ir ypatingai greitame puolime. Jis greitas ir aktyvus žaidėjas, traukia ir su kamuoliu ir šiaip bėga greitai. Mums to reikia, padarė savo darbą, sužaidė gerai, bet čia pirmos rungtynės, dar nemažai liko.
– Kada esi paskutinį kartą išprovokavęs pražangą nuo tritaškio linijos?
– Nežinau, darome viską, kad būtų rezultatas į pliusą, o ne į minusą.
– Ar dar reikia prisitaikyti prie tokio FIBA teisėjavimo?
– Visada reikia, kiekvienas teisėjas mato vienaip ar kitaip. Todėl ir yra net teisėjų skautingas, kaip reikėtų žaisti prie vieno ar kito teisėjo. Viską reikia matyti ir sekti.
– Lietuva pagerino Europos čempionatų rekordą – 55 atkovoti kamuoliai. Ar čia ir bus esminis akcentas Lietuvai?
– Nepataikėme nei mes, nei jie, tai buvo daug atkovotų kamuolių. Pakeltume procentą, gal mažėtų atkovotų kamuolių. Vienas gerumas su kitu blogumu.
– Kiek pačiam svarbiau rungtynes pradėti starto penkete?
– Nesureikšminu to. Atvažiavome čia laimėti, o ne rodyti kažkokį ego. Kitokios komandos, kitokie žaidėjai, kad ir kas būtų, mes turime tikslą. Treneris mato viziją ir tikrai nedaro taip, jog mums būtų blogiau.
