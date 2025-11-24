 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Jomantas: apie „Ryto“ tikslus, galimus sudėties pokyčius ir žaidėjų ateitį

2025-11-24 14:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-24 14:29

Vilniaus „Ryto“ klubo sporto direktorius Artūras Jomantas atskleidė komandos tikslus ir atsakė apie galimą papildymą.

A.Jomantas pakomentavo sudėties klausimus (BNS nuotr.)

Vilniaus „Ryto“ klubo sporto direktorius Artūras Jomantas atskleidė komandos tikslus ir atsakė apie galimą papildymą.

0

„Džiaugiamės, kad į Čempionų lygos „Top 16“ patekome tiesiausiu keliu. Tikimės patekti į aštuonetą, taip pat patekti į LKL ir KMT finalus“, – sakė jis.

Paklaustas, ar „Rytas“ ieško papildymo gynėjų grandyje, A.Jomantas nemato dabar poreikio pildytis: „Visada esame žaidėjų rinkoje ir stebime, kas ir kaip. Neplanuojame imti vien tam, kad imti. Dabar geras laikas viską įvertinti, apsitarti ir spręsime. Dabar poreikio kažką kviesti nėra.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Jomantas patvirtino, kad dar nėra uždarytos durys Gyčiui Radzevičiui, Artūrui Gudaičiui ir Jerrickui Hardingui išvykti į Eurolygą, nes išpirkos terminai kontraktuose nėra pasibaigę.

„Dar niekas nėra išsisprendę. Žiūrime, kokie bus jų veiksmai. Kalbamės su jais ir jokių indikacijų apie išvykimą nėra“, – sakė A.Jomantas.

