Jomantas: apie „Ryto“ tikslus, galimus sudėties pokyčius ir žaidėjų ateitį

„Džiaugiamės, kad į Čempionų lygos „Top 16“ patekome tiesiausiu keliu. Tikimės patekti į aštuonetą, taip pat patekti į LKL ir KMT finalus“, – sakė jis.
Paklaustas, ar „Rytas“ ieško papildymo gynėjų grandyje, A.Jomantas nemato dabar poreikio pildytis: „Visada esame žaidėjų rinkoje ir stebime, kas ir kaip. Neplanuojame imti vien tam, kad imti. Dabar geras laikas viską įvertinti, apsitarti ir spręsime. Dabar poreikio kažką kviesti nėra.“
A.Jomantas patvirtino, kad dar nėra uždarytos durys Gyčiui Radzevičiui, Artūrui Gudaičiui ir Jerrickui Hardingui išvykti į Eurolygą, nes išpirkos terminai kontraktuose nėra pasibaigę.
„Dar niekas nėra išsisprendę. Žiūrime, kokie bus jų veiksmai. Kalbamės su jais ir jokių indikacijų apie išvykimą nėra“, – sakė A.Jomantas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!