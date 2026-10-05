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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Jazz“ pasirengimo etape nugalėjo „Nuggets“

2026-10-05 08:11 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-05 08:11
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Pergalę Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) pasirengimo cikle iškovojo Jutos „Jazz“ komanda, kuri svečiuose 109:97 (36:26, 27:26, 25:25, 21:20) įveikė Denverio „Nuggets“ ekipą.

(Scanpix nuotr.)

Pergalę Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) pasirengimo cikle iškovojo Jutos „Jazz“ komanda, kuri svečiuose 109:97 (36:26, 27:26, 25:25, 21:20) įveikė Denverio „Nuggets“ ekipą.

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„Jazz“ iniciatyvą perėmė dar pirmajame kėlinyje, kai Lauri Markkanenas pataikė du tritaškius ir dvitaškį, taip ekipa atitrūko iki 25:17. Sviatoslavo Michailiuko tritaškiai padėjo skirtumą dar padidinti ir po pirmojo ketvirčio „Jazz“ pirmavo 36:26. Iki pertraukos pranašumas išaugo iki 63:52. Trečiajame kėlinyje „Nuggets“ buvo priartėjusi iki 76:80, tačiau varžovai ketvirtį užbaigė geriau ir susigrąžino dviženklę persvarą (88:77) ir Denverio ekipa nebeatsitiesė.

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„Nuggets“: Julianas Strawtheris 14 (1/6 trit.), Aaronas Gordonas 12, Cameronas Johnsonas (2/6 trit.) ir Tyus Jonesas (6 rez. perd.) po 8.

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„Jazz“: Lauri Markkanenas 17 (2/5 dvit., 3/7 trit.), Keyonte George'as 15 (4/5 dvit., 4 atk. kam.), Blake'as Hinsonas 14 (4/5 trit., 6 atk. kam.), Jarenas Jacksonas 11 (4 atk. kam.), Ace Bailey 10 (5/8 dvit., 5 atk. kam.), Sviatoslavas Michailiukas (3/8 trit.) ir Isaiahas Collieris po 9.

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