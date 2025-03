JAV – tragiška perspektyvios šuolininkės su kartimi mirtis

LSU universiteto pirmakursė trečiadienį pateko į autoavariją. Pranešama, kad į automobilį, kuriame buvo D.Reidenauer, rėžėsi 23-ejų motociklininkas Bodhi Lintonas. Abi transporto priemonės iš karto paskendo liepsnose, o D.Reidenauer ir B.Lintonas žuvo įvykio vietoje.

Kaip skelbia WBRZ, B.Lintono mama Juanita pernai irgi žuvo motociklo avarijoje.

It is with immense sadness that we announce the passing of freshman Dillon Reidenauer. https://t.co/v91iiE6ig1 pic.twitter.com/A7XVEr89lZ

On the evening of February 26, 2025, a tragic accident occurred on the Louisiana State University (LSU) campus in Baton Rouge, resulting in the deaths of two individuals, including LSU freshman pole vaulter Dillon Reidenauer. The collision involved a car and a motorcycle at the… pic.twitter.com/WfbjkQoy3Z