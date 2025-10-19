JAV GP lenktynėse – intrigą čempionate dar labiau padidinusi Verstappeno pergalė

Startas puikiai susiklostė „Ferrari“ pilotams. Minkštesnes padangas turėjęs monakietis Charlesas Leclercas aplenkė britą Lando Norrisą („McLaren“) ir pakilo į 2-ą vietą, o britas Lewisas Hamiltonas susitvarkė su tautiečiu George‘u Russellu („Mercedes“) ir važiavo 4-as. G. Russellą taip pat aplenkė australas Oscaras Piastri („McLaren“), o priekyje ramiai lyderiavo M. Verstappenas.
7-ajame rate dėl 7-os vietos kovojęs ispanas Carlosas Sainzas („Williams“) trenkėsi į italą Kimi Antonelli („Mercedes“). Tas incidentas sugadino abiejų pilotų lenktynes, o C. Sainzas apskritai jų nebegalėjo tęsti. Italas varžovą išvadino „sumautu idiotu“. Teisėjai po avarijos paskelbė virtualaus saugos automobilio fazę.
Kaip ir prognozuota, Ch. Leclerco padangos sudilo greičiausiai iš lyderių. Monakietį ilgai spaudė L. Norrisas, bet niekaip negalėjo jo aplenkti. Tuo metu M. Verstappenas ramiai didino savo persvarą, kuri artėjo prie 10 sek. ribos.
Tik 21-ajame rate L. Norrisas aplenkė Ch. Leclercą, bet tuo metu brito deficitas iki M. Verstappeno jau siekė 11 sek. Po poros ratų Ch. Leclercas pasuko į boksus.
Ch. Leclercas į trasą grįžo su vidutinio kietumo padangomis ir demonstravo puikų greitį. L. Norrisas po vėlesnio sustojimo į trasą sugrįžo vėl už Ch. Leclerco. Britas turėjo minkštesnes padangas ir sparčiai artėjo prie monakiečio, bet, kai jį pavijo, tokio padangų pranašumo nebeturėjo.
Likus 5 ratams L. Norrisas galiausiai paruošė lenkimą prieš Ch. Leclercą ir susigrąžino antrą poziciją.
M. Verstappenas didelę persvarą išlaikė iki pat finišo. L. Norrisas liko antras, Ch. Leclercas – trečias, L. Hamiltonas – ketvirtas, O. Piastri – penktas, o G. Russellas – šeštas.
M. Verstappenui iki „Grand Slam“ pasiekimo pritrūko tik greičiausio lenktynių rato.
JAV GP lenktynių rezultatai:
O. Piastri (346 taškai) vis dar pirmauja čempionate, bet toliau barsto persvarą prieš L. Norrisą (332) bei M. Verstappeną (306). „McLaren“ (678) jau anksčiau užsitikrino konstruktorių taurę, o dėl antros vietos įtemptai kovoja „Mercedes“ (341), „Ferrari“ (334) bei „Red Bull“ (331).
20-osios sezono lenktynės Meksikoje vyks spalio 26 d. Visą veiksmą iš Meksikos tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
